Заместитель командира эскадрильи майор Андрей Дьяченко раскрыл особенности дозаправки в воздухе истребителя Су-34. По словам Героя России, данный элемент является одним из самых сложных на этапе летной подготовки.

Пилоту боевой машины на скорости 600 километров в час и высоте порядка 5000 метров нужно попасть штангой самолета в пляшущий в воздухе конус по размеру не превышающий баскетбольную корзину. Помимо прочего, во время процедуры необходимо сохранять с танкером Ил-78 определенную дистанцию.

Летчик-истребитель признается, что во время ночных дозаправок ситуация усложняется рядом объективных факторов.

«Разница колоссальная. Ночью ты видишь только габаритные огни самолета, фару, штангу и конус. Идешь по приборам, все на автоматизме и хладнокровии, но ладошки все равно потеют… В принципе, для выполнения этого элемента нужен не ниже второго класса уровень, а это уже к боевому предназначению — сравнимо с овладением управляемыми ракетами и боеприпасами», — цитирует Андрея Дьяченко «Российская газета».

В пресс-службе Западного военного округа отметили, что в отработке дозаправки в воздухе в небе под Воронежем были задействованы более 25 экипажей, в том числе из Курской и Тверской областей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему российский Су-37 — уникальный истребитель.