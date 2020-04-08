«Ладошки потеют»: Герой России раскрыл особенности дозаправки в воздухе Су-34
По словам майора Андрея Дьяченко, это элемент является самым сложным на этапе летной подготовки.
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Фото, видео: ТАСС/Лысцева Марина, пресс-служба ЗВО
Заместитель командира эскадрильи майор Андрей Дьяченко раскрыл особенности дозаправки в воздухе истребителя Су-34. По словам Героя России, данный элемент является одним из самых сложных на этапе летной подготовки.
Пилоту боевой машины на скорости 600 километров в час и высоте порядка 5000 метров нужно попасть штангой самолета в пляшущий в воздухе конус по размеру не превышающий баскетбольную корзину. Помимо прочего, во время процедуры необходимо сохранять с танкером Ил-78 определенную дистанцию.
Летчик-истребитель признается, что во время ночных дозаправок ситуация усложняется рядом объективных факторов.
«Разница колоссальная. Ночью ты видишь только габаритные огни самолета, фару, штангу и конус. Идешь по приборам, все на автоматизме и хладнокровии, но ладошки все равно потеют… В принципе, для выполнения этого элемента нужен не ниже второго класса уровень, а это уже к боевому предназначению — сравнимо с овладением управляемыми ракетами и боеприпасами», — цитирует Андрея Дьяченко «Российская газета».
В пресс-службе Западного военного округа отметили, что в отработке дозаправки в воздухе в небе под Воронежем были задействованы более 25 экипажей, в том числе из Курской и Тверской областей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему российский Су-37 — уникальный истребитель.
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