«Свобода любить движение»: Волкова рассказала о своем отношении к танцу

Актриса Екатерина Волкова воспринимает танец как способ самовыражения

Актриса театра и кино Екатерина Волкова рассказала, что воспринимает танец как способ самовыражения. Об этом она сообщила корреспонденту 5-tv.ru на премьере танцевальной драмы «Искусство падения».

По словам артистки, танец для нее связан с ощущением свободы и внутренней гармонии. Волкова отметила, что во время подготовки к роли танцовщицы Айседоры Дункан, основательницы современного танца, размышляла о том, как появление нового направления изменило восприятие движения.

«Танец — это жизнь. <…> Я вот думаю, что я живу как танцую. <…> И вот эта свобода импровизации, которая есть в жизни, свобода любить движение, наслаждаться жизнью», — сказала актриса.

Волкова отметила, что благодаря Айседоре Дункан в танце появился новый взгляд на свободу выражения. По ее словам, раньше движение было связано прежде всего с классическим балетом и строгими правилами, а затем стало способом передавать эмоции и индивидуальность.

Актриса также подчеркнула, что ее вдохновляют великие представители искусства, среди которых она выделила Майю Плисецкую. По словам Волковой, образы таких людей вызывают желание стремиться к красоте и эстетике.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что хореограф и танцор Сергей Шестеперов, известный под псевдонимом Мигель, рассказал о роли хореографа в современном искусстве. По его словам, специалист в этой сфере в первую очередь является режиссером. Мигель отметил, что одна из главных задач хореографа — рассказывать истории через движение тела, а не только с помощью слов или музыки. Он считает, что именно этот аспект профессии часто недооценивают из-за существующих стереотипов.

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