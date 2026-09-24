Генерит прибыль: Набиуллина заявила о продолжении роста российской экономики

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 29 0

Умеренно жесткая денежно-кредитная политика страны не позволяет разогнаться инфляции даже в непредвиденных обстоятельствах.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Набиуллина заявила о продолжении роста российской экономики

Российская экономика продолжает расти, а кредитные риски остаются под контролем. Об этом председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила на Международном банковском форуме во время пленарной сессии «Банковский сектор в глобальной экономике: международные вызовы и национальные стратегии».

По словам главы регулятора, одним из показателей состояния экономики является соотношение финансового результата и ВВП. Она отметила, что сейчас этот показатель находится примерно на уровне 2017–2019 годов.

«Если посмотреть на финансовый результат или, по-простому, прибыль в отношении к ВВП — это хороший макроэкономический показатель, который говорит о том, сколько прибыли дает экономика. И вот по этому показателю мы сейчас где-то на уровне 2017–2019 года, когда экономика устойчиво росла, была низкая инфляция. Что это означает? Экономика генерит прибыль», — сказала Набиуллина.

Она подчеркнула, что в экономике происходят структурные изменения, из-за которых у одних компаний прибыль сокращается, а у других увеличивается.

«Да, у нас происходят структурные изменения, и у кого-то становится прибыли сильно меньше, у кого-то больше. Это и есть показатель структурных изменений», — отметила глава Банка России.

По ее словам, изменение финансового положения заемщиков связано не с общей нехваткой спроса, а с изменением структуры спроса в экономике. Набиуллина также заявила, что умеренно жесткая денежно-кредитная политика делает кредитование более сдержанным, но оно продолжает расти.

«Умеренно жесткая денежно-кредитная политика не позволяет разогнаться инфляции даже в таких непредвиденных обстоятельствах, в которых мы живем, экономика продолжает расти и кредитные риски остаются под контролем», — добавила председатель ЦБ.

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