Видео: В Петербурге блогер прокатился на крыше авто в мягком кресле
После съемок ролика молодому жителю Северной столицы пришлось заплатить штраф за нарушение ПДД.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /FrankHoermann/SVEN SIMON, Instagram @zhuravl_tv
Петербургский блогер Валерий Журавлев на своей странице в Instagram опубликовал ролик, на кадрах которого он едет на крыше автомобиля в мягком домашнем кресле. Судя по кадрам, предмет домашнего интерьера привязан к багажнику машины ремнями, а сидящий молодой человек пристегнут.
Непосредственный участник небезопасного заезда рассказал, что съемка проходила еще в конце зимы.
«В Instagram много похожих видео, где рискуют жизнью. На данный момент я прекратил свою деятельность. Летом я ее возобновлю, буду снимать дальше», — цитирует Валерия Журавлева 78.ru.
После «покатушек» по Северной столице блогеру пришлось раскошелиться на тысячу рублей. Парню выписали штраф за нарушение Правил дорожного движения.
Ранее 5-tv.ru опубликовал видео момента страшного ДТП, в котором погиб блогер Павел Петель.
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