Инцидент произошел ночью 8 апреля в Нововладыкинском проезде.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Ангар с гробами сгорел на северо-востоке Москвы. Как стало известно 5-tv.ru, огонь в одноэтажном отдельно стоящем складском помещении с ритуальной продукцией в Нововладыкинском проезде вспыхнул ночью 8 апреля.

Прибывшие на место ЧП огнеборцы обнаружили открытое горение на площади около 100 квадратных метров. Пожарным потребовалось около 50 минут для того, чтобы локализовать пламя.

На момент публикации материала возгорание полностью ликвидировано. Информации о пострадавших и погибших не поступало. Причины произошедшего предстоит выяснить дознавателям и экспертам. Другие подробности инцидента уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тела двух человек и останки собаки найдены в Приморье на пепелище дачи.

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