Огонь охватил 1,8 тысячи «квадратов»: в Подмосковье загорелся склад с пластиком

На складе пластиковой продукции в Московской области вспыхнул пожар

В городском округе Щелково в Московской области вспыхнул пожар в складском здании. Об инциденте в своем канале в мессенджере МАКС сообщило региональное МЧС.

Возгорание возникло на улице Заводской. В ведомстве заявили, что прибывшие к месту происшествия спасатели установили, что горит помещение, предназначенное для хранения пластиковой продукции.

Огонь охватил внутреннюю часть ангара, а также перекинулся на фасад объекта. В министерстве подчеркнули, что площадь пожара составляет 1,8 тысячи квадратных метров.

Уточняется, в ликвидации огня принимают участие 59 человек и 22 единицы техники. При этом в ведомстве пока не раскрыли причины возникновения возгорания, а также не уточнили данные о пострадавших.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Рязани после атаки украинских беспилотников на одном из местных предприятий вспыхнул пожар. Региональные власти заявили об отсутствии пострадавших в результате инцидента. Дроны также повредили несколько жилых домов.

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