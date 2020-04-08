Момент ДТП с участием Никаса Сафронова попал на видео
Авария, в которой пострадал известный художник, произошла на Тверской улице в Москве ночью 8 апреля.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: Юлия Проскурякова показала Игоря Николаева без усов после больницы
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
Звезда «Мажора» и «Содержанок» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции
Галустян запустил челлендж «Меняйся дома», сбрив бороду и усы на карантине
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Назван самый частый и единственный для многих симптом коронавируса
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 апреля
«Могут быть проблемы»: астролог рассказала, чем опасно «розовое» Суперлуние 2020
«Тяжело, но как красиво!» — Трусова показала, как отжимается с братьями на спине
Звездный адвокат Жорин объяснил свое неожиданное появление на дне рождения экс-супруги
Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев, 5-tv.ru
В распоряжении 5tv.ru появилась запись с камер видеонаблюдения, на которой запечатлен момент аварии с участием Никаса Сафронова. ДТП, в котором пострадал известный художник, произошло на Тверской улице в Москве ночью 8 апреля.
За рулем машины сидел брат Сафронова. Они поздно вечером отправились в магазин, чтобы закупить все необходимое к грядущему празднованию дня рождения звезды. В автомобиль знаменитости влетел водитель на каршеринговом авто.
«Остановился на светофоре, еще не загорелся зеленый свет и с огромной скоростью врезается машина каршеринга», — пояснил детали аварии Сафронов.
По предварительным данным, виновником ДТП стал заснувший водитель такси. Мужчина не справился с управлением и влетел в автомобиль каршеринга, который отрикошетил в паркетник звезды.
Ранее 5-tv.ru писал, что Никас Сафронов в день рождения пострадал в ДТП в центре Москвы.
Читайте также
61%
0.29 82.23
0.22
Нашли ошибку?