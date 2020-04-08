Авария, в которой пострадал известный художник, произошла на Тверской улице в Москве ночью 8 апреля.

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Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев, 5-tv.ru

В распоряжении 5tv.ru появилась запись с камер видеонаблюдения, на которой запечатлен момент аварии с участием Никаса Сафронова. ДТП, в котором пострадал известный художник, произошло на Тверской улице в Москве ночью 8 апреля.

За рулем машины сидел брат Сафронова. Они поздно вечером отправились в магазин, чтобы закупить все необходимое к грядущему празднованию дня рождения звезды. В автомобиль знаменитости влетел водитель на каршеринговом авто.

«Остановился на светофоре, еще не загорелся зеленый свет и с огромной скоростью врезается машина каршеринга», — пояснил детали аварии Сафронов.

По предварительным данным, виновником ДТП стал заснувший водитель такси. Мужчина не справился с управлением и влетел в автомобиль каршеринга, который отрикошетил в паркетник звезды.

Ранее 5-tv.ru писал, что Никас Сафронов в день рождения пострадал в ДТП в центре Москвы.

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