Никас Сафронов в день рождения пострадал в ДТП в центре Москвы
В автомобиль известного художника влетел водитель на каршеринговом авто.
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Фото, видео: ТАСС/Прокофьев Вячеслав, 5-tv.ru
Известный российский художник Никас Сафронов пострадал в ДТП в первые часы своего дня рождения в центре Москвы.
Как он рассказал в интервью 5-tv.ru, за рулем машины сидел его брат. Они поздно вечером отправились в магазин, чтобы закупить все необходимое к грядущему празднованию.
«Остановился на светофоре, еще не загорелся зеленый свет и с огромной скоростью врезается машина каршеринга», — пояснил детали аварии Сафронов.
По его словам, в автомобиле предположительного виновника находились молодой человек и девушка, которую с сотрясением мозга госпитализировали в НИИ им. Склифософского.
«Зуб шатается и губу разбил», — рассказал о своих травмах художник, добавив, что у него также не сгибается палец на левой руке..
Сафронов добавил, что причиной ДТП стал заснувший водитель такси. Мужчина не справился с управлением и влетел в автомобиль каршеринга, который отрикошетил в паркетник звезды.
На месте происшествия продолжают работать сотрудники ДПС. Обстятельства аварии уточняются.
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