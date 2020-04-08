Известный российский художник Никас Сафронов пострадал в ДТП в первые часы своего дня рождения в центре Москвы.

Как он рассказал в интервью 5-tv.ru, за рулем машины сидел его брат. Они поздно вечером отправились в магазин, чтобы закупить все необходимое к грядущему празднованию.

«Остановился на светофоре, еще не загорелся зеленый свет и с огромной скоростью врезается машина каршеринга», — пояснил детали аварии Сафронов.

По его словам, в автомобиле предположительного виновника находились молодой человек и девушка, которую с сотрясением мозга госпитализировали в НИИ им. Склифософского.

«Зуб шатается и губу разбил», — рассказал о своих травмах художник, добавив, что у него также не сгибается палец на левой руке..

Сафронов добавил, что причиной ДТП стал заснувший водитель такси. Мужчина не справился с управлением и влетел в автомобиль каршеринга, который отрикошетил в паркетник звезды.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники ДПС. Обстятельства аварии уточняются.