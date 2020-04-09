Единственная выжившая в деле «тверского стрелка» рассказала о своей жизни

В Тверской области в 2017 году в ночь на 4 июня на даче одного из молодых людей Вячеслава Савельева отдыхала большая компания. Неожиданно к ребятам без приглашения на праздник явился местный электрик Сергей Егоров в состоянии алкогольного опьянения. После нескольких пьяных выходок компании пришлось силой выпроводить мужчину из дома.

Спустя некоторое время Егоров вновь вернулся на дачу к ребятам, но уже с ружьем «Сайга» и открыл огонь по всем, кто находился в доме. Невеста Вячеслава — Марина Коныгина спряталась на втором этаже под одеялом вместе с собакой Буней, что и спасло ей жизнь. Девушка вызвала полицию, которая задержала преступника.

«Я видела, как всех убивали… У меня только полицию получилось вызвать, но люди говорят, что и это уже поступок. Я хотела взять лопату и треснуть Егорова, но не смогла. Очень долго себя корила за это», — поделилась Марина в беседе с RT.

После случившегося девушка постоянно плакала, чем сильном испортила себе зрение, за несколько дней похудела на 16 килограммов и начала курить. Единственное, что тогда помогло ей хоть немного вернуться к жизни — у Марины скоро должен был родиться брат.

По словам пострадавшей, она часто ездила в церковь, никак не могла отпустить смерть любимого человека. Родственникам пришлось запретить Марине посещать кладбище, они также убрали все личные вещи Вячеслава, чтобы девушка попыталась отпустить любимого и начать жить дальше.

Спустя некоторое время Марина смогла принять смерть жениха. Она поблагодарила его за все, что было в их жизни и начала жить заново.

Сейчас Марина счастлива: она получила повышение на работе до директора магазина и вышла замуж. Ее муж Александр сначала был ей просто другом.

«Я думала, что не буду ни с кем встречаться еще года три-четыре. Сашу сначала не воспринимала всерьез. Мы начали общаться как друзья. Но он смог подобрать правильные слова, объяснить, что я живой человек и должна продолжать жить, любить», — рассказала Марина.

Instagram @marichanycha

Девушка призналась: накануне свадьбы ей приснился сон, где Вячеслав поздравляет ее с замужеством и днем рождения, а рядом за столом сидят все, кого не стало в ту страшную ночь. Они улыбаются и выглядят очень счастливыми.

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