Суд арестовал подозреваемого в убийстве пяти человек в Рязанской области. Пока на два месяца до 4 июня.

Во время допроса мужчина признал свою вину. Он заявил, что стрелял в людей, но действовал якобы в целях самообороны. Сейчас допрашиваются очевидцы. Стрелку назначена психиатрическая экспертиза.

Как рассказывал ранее 5-tv.ru, трагедия в поселке Елатьма произошла в ночь на воскресение. По предварительной информации, 32-летний мужчина расстрелял из охотничьего ружья компанию молодых людей — четверых парней и одну девушку, потому что они громко разговаривали на улице под его окнами. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц».