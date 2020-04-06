Мужчина признал свою вину, но причиной стрельбы назвал самооборону.

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Фото, видео: ТАСС/Belga via ZUMA Press, 5-tv.ru

Суд арестовал подозреваемого в убийстве пяти человек в Рязанской области. Пока на два месяца до 4 июня.

Во время допроса мужчина признал свою вину. Он заявил, что стрелял в людей, но действовал якобы в целях самообороны. Сейчас допрашиваются очевидцы. Стрелку назначена психиатрическая экспертиза.

Как рассказывал ранее 5-tv.ru, трагедия в поселке Елатьма произошла в ночь на воскресение. По предварительной информации, 32-летний мужчина расстрелял из охотничьего ружья компанию молодых людей — четверых парней и одну девушку, потому что они громко разговаривали на улице под его окнами. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц».

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