Однако актриса пыталась простить предательство и возродить брак.

Ирина Горбачева призналась, что ее разводу предшествовала измена супруга

Фото: ТАСС / Артем Геодакян

Брак актрисы Ирины Горбачевой и Григория Калинина длился около восьми лет. В какой-то момент их отношения начали трещать по швам, но супруги продолжали жить вместе и пытались возродить ушедшие чувства. Об этом сообщает Starhit.ru.

«Все началось с самого обычного разговора, а потом слово за слово все это вывалилось. В тот момент нам обоим стало очевидно, что нет смысла продолжать это все», — рассказала Горбачева.

Однако виной всему стали не только ушедшие чувства. За несколько лет до развода актриса узнала об измене мужа, случайно наткнувшись на его переписку в социальных сетях. Ирина ушла от Григория, но потом снова вернулась. Думала, что сможет простить предательство, но не получилось.

Сейчас у Горбачевой новый возлюбленный, о котором она не хочет распространяться. С бывшим супругом Ирина не общается, о чем сильно жалеет, ведь пара многое пережила вместе.

Также актриса много времени посвящает своей карьере: Ирина много играет в театре и снимается в фильмах. Несмотря на большой заработок, актриса уверенна, что она ни капли не изменилась и является все той же скромной девушкой, какой и была раньше.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Елена Воробей пережила измену мужа.

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