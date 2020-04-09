Девятимесячную львицу спасают от нерадивого хозяина в Петербурге
Владелец не может прокормить животное, но отказывается передать львицу зоозащитникам просто так, требуя за это 60 тысяч рублей.
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Фото, видео: imago images/PicturePoint, 5-tv.ru
В Петербурге спасают львицу Киару. Ей всего девять месяцев, но она уже многое пережила. Животное купили на черном рынке.
Когда львица подросла, хозяин собирался продать ее в цирк. Но коронавирус спутал все планы. Информация о продаже животного появилась в интернете. На объявление обратили внимание зоозащитники. Так Киара оказалась в Центре помощи диким животным.
Хозяин не может прокормить львицу, но и отказывается отдать ее просто так. Он требует 60 тысяч рублей. Насколько это законно, проверят правоохранительные органы. Но главное, что сейчас Киара в безопасности. Ее откармливают отборным мясом и лечат.
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