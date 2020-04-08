По данным 5-tv.ru, погибшего в страшной аварии блогера Павла Петеля кремировали в Москве. Близкие планируют развеять прах умершего на родине — на Украине.

Организацию похорон блогера усложнили закрытые из-за коронавируса границы и введенный в столице жесткий режим самоизоляции. Изначально друг погибшего хотел перевезти тело Петеля на родину. Однако такой возможности не было.

4 апреля недалеко от подмосковного Подольска произошла страшная авария, в которой разбился блогер и еще два человека. Автомобиль, за рулем которого почему-то находился 16-летний подросток, на огромной скорости влетел под фуру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что последний пост Павла Петеля в Instagram поверг в шок всех, кто его знал. Людям кажется, что блогер предчувствовал свою смерть.