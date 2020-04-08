Путин заявил о выделении из бюджета средств на доплату врачам из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин во время совещания с губернаторами по ситуации с коронавирусом заявил, что из государственного бюджета уже выделены средства для доплаты врачам в связи с нагрузкой из-за коронавируса. В ближайшее время они поступят в регионы.

Как пояснил глава РФ, специальная выплата для врачей на ближайшие три месяца составит 80 тысяч рублей. Фельдшеры и водители, которые также продолжают работать в настоящий момент получат 25 тысяч рублей.

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что для медиков должны быть установлены дополнительные страховые гарантии, как у военнослужащих.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что к утру 8 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 8672, что на 1175 больше, чем днем ранее. Больные COVID-19 зарегистрированы в 81 регионе страны. Выздоровели 580 человек.