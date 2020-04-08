Известный российский эстрадный певец Стас Михайлов рассказал своим поклонникам в Instаgram, что перенес двустороннее воспаление легких. Артист был госпитализирован в одну из московских клиник, где врачи у него диагностировали пневмонию. В течение нескольких дней звезда проходил курс лечения, поэтому не выходил на связь с фанатами.

В настоящий момент состояние Михайлова улучшилось, и врачи приняли решение о его выписке. Сейчас исполнитель продолжает соблюдать рекомендации медиков в условиях домашней изоляции.

«Я почувствовал ощущение бронхита. Не болела голова, не было ни насморка, ничего, но я пропил три дня таблетки — думал, что все пройдет. <…> Благодарен моему другу, Марку Аркадьевичу Курцеру, позвонил ему, и он потребовал, чтобы я срочно приехал на КТ легких. Меня обследовали и обнаружили двустороннее воспаление легких, положили в Лапино», — пояснил певец.

Своих подписчиков в социальный сети артист призвал беречь свое здоровье и своевременно обращаться за помощью квалифицированных специалистов при любых симптомах недомогания. Музыкант призвал пользователей задуматься о том, что соблюдение карантина позволяет спасти врачей, которые сутками находятся в лечебных учреждениях.

В интервью Starhit Стас Михайлов добавил, что избавился от прежних симптомов и чувствует себя уже хорошо. Однако, несмотря на это, он продолжает соблюдать все профилактические меры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Надежда Бабкина госпитализирована с пневмонией.