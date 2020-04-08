Организаторы международных соревнований предложили всем желающим записать на видео свое исполнение песни Джонни Логана «What's Another Year».

Организаторы «Евровидения» предоставили возможность зрителям спеть на конкурсе

Фото: www.globallookpress.com © Ddp Images

Организаторы «Евровидения» предоставили шанс всем желающим принять участие в музыкальном конкурсе, который состоится 16 мая в онлайн-формате. Чтобы стать одним из героев телевизионного эфира необходимо записать на видео свое исполнение песни Джонни Логана «What's Another Year» — с этой композицией певец победил в 1980 году — и отослать получившиеся кадры на электронный адрес, указанный на официальном сайте международных соревнований. Лучшие ролики конкурсантов, одобренные организаторами, будут показаны в прямом эфире в рамках онлайн-концерта.

«Для этого специального шоу мы ищем поклонников «Евровидения»! Мы собираем «хор Евровидения» из фанатов со всего мира, которые спою песню Джонни Логана «What's Another Year», — говорится в сообщении организаторов.

Как отмечает «Экономика сегодня», 16 мая зрителям будут показаны выступления отобранных ранее представителей2020 года, а также участников прошлых лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Little Big запустили свою версию отмененного «Евровидения».

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