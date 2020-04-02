«Карантиновидение»: Little Big запустили свою версию отмененного «Евровидения»

Петербургская группа Little Big решила дать отпор коронавирусу, из-за которого отменили конкурс «Евровидение-2020», на который должны были отправиться от России музыканты коллектива. Лидер бэнда Илья Прусикин вместе с блогером Эльдаром Джараховым выложили в Instagram ролик, в котором предложили поклонникам принять участие в альтернативном музыкальном соревновании «Карантиновидение 2020».

По условиям конкурса, любой желающий может снять ролик на песню собственного сочинения. Важно, что клип предложено снять, не выходя из дома, чтобы соблюдать условия изоляции.

«Главная цель проекта — поддержка друг друга в столь непростое время. Поэтому не стесняйтесь, записывайте песни и снимайте клипы на любую тему», — сказали в обращении к фанатам музыканты Little Big.

Instagram @iliyaprusikin

Фанаты в комментариях обрадовались идее своих кумиров и обещали начать работу над треками как можно скорее.

«Спасибо огромное за возможность хоть что-то сделать дома!»

«Какая замечательная и добрая идея»

«Гениально!» — писали поклонники.

Конкурс «Евровидение-2020» был отменен впервые в истории из-за пандемии коронавируса. Позже организаторы согласились провести онлайн-концерт вместо конкурса. Как писал ранее 5-tv.ru, группа Little Big выпустила «карантинную» версию своей песни для международного соревнования.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112