Возраст некоторых людей бывает сложно определить — кому-то приписывают лишние годы, а кто-то выглядит моложе своих лет. Конечно, много здесь зависит об образа жизни, здоровья и генетики, но, как утверждают специалисты-именологи, не последнюю роль играет и то, как назвали человека родители. Они назвали три женских имени, которые «заряжены» такой сильной энергетиков, что «омолаживают» своих носительниц

Светлана

Это имя переводится как «светлая» и буквально переполнено позитивной энергией. Привлекательностью и моложавостью названных так женщин наделяет покровительство Водолея. Практически доказано, что возраст женщин по имени Светлана окружающим сложно определить и они склонны считать ее моложе, чем на самом деле. Им нет нужды прибегать к множеству косметических уловок и процедур, чтобы ввести в заблуждение окружающих и зачастую привлекать внимание мужчин намного моложе себя.

Долгие годы оставаться в форме Светлане помогает и житейская мудрость — она трезво смотрит на мир, умеет принимать вещи, которые не может изменить и не впадает в уныние по пустякам.

Ирина

Это имя находится во власти Тельца и правящей Венеры, а потому женщины, носящие его, обычно выглядят моложе своего возраста. Телец придает Ирине эффектности и утонченности, а Венера только добавляет ей привлекательности с возрастом. Женщины с этим именем редко подолгу сидят на месте, у них обычно бывает несколько разных хобби, они ценят общение и всю жизнь окружены друзьями.

Благодаря постоянным стремлениям к чему-то новому и жизнерадостности Ирина часто как будто «застревает» в одном возрасте, а порой с годами становится только привлекательнее.

Елена

Это тоже «светлое» имя и ему покровительствуют Близнецы, которые наделяют Елену легким и веселым нравом, и эта черта характера позволяет ей долго сохранять молодость. Женщины, названные этим именем, живут эмоциями, а не здравым смыслом, верят в настоящую любовь, но и не забывают любить себя. Тем не менее, Елена непосредственна в общении и охотно приходит на помощь друзьям. Словом, эта женщина не теряет задора и жизнерадостности в течение всей жизни, что и объясняет ее неувядаемую молодость.

Ранее 5-tv.ru называл три мужских имени, которыми лучше не называть мальчиков, чтобы из них не выросли вспыльчивые и злые мужчины.