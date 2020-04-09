Очевидцы сняли на видео последствия взрыва в бизнес-центре в Москве
На кадрах видно, что в результате хлопка в здании на 2-й Брестской на всем этаже были выбиты стекла. Три человека пострадали.
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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, 5-tv.ru
В распоряжении 5-tv.ru появились эксклюзивные кадры последствий взрыва в бизнес-центре в Москве, сделанные очевидцами. Как видно на записи, в результате хлопка в здании на 2-й Брестской в помещении выбило стекла. Серьезные повреждения получили автомобили, припаркованные под окнами.
«Видим, что выбиты окна, валяются стекла. <…> Сирен не слышим. Там производились строительные работы», — пояснил один из свидетелей происшествия.
Как стало известно 5-tv.ru, взрыв с последующим возгоранием прогремел в бойлерной.
В настоящий момент на месте происшествия работают специализированные службы. Пожар на площади пять квадратных метров уже ликвидирован. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что осколки попали в открытое окно внедорожника, в результате чего получил травмы водитель. Кроме того, повреждения получили еще несколько автомобилей. В распоряжении 5-tv.ru также имеется информация о пострадавшей внутри здания женщине и несовершеннолетней девочке.
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