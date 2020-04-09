В распоряжении 5-tv.ru появились эксклюзивные кадры последствий взрыва в бизнес-центре в Москве, сделанные очевидцами. Как видно на записи, в результате хлопка в здании на 2-й Брестской в помещении выбило стекла. Серьезные повреждения получили автомобили, припаркованные под окнами.

«Видим, что выбиты окна, валяются стекла. <…> Сирен не слышим. Там производились строительные работы», — пояснил один из свидетелей происшествия.

Как стало известно 5-tv.ru, взрыв с последующим возгоранием прогремел в бойлерной.

В настоящий момент на месте происшествия работают специализированные службы. Пожар на площади пять квадратных метров уже ликвидирован. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что осколки попали в открытое окно внедорожника, в результате чего получил травмы водитель. Кроме того, повреждения получили еще несколько автомобилей. В распоряжении 5-tv.ru также имеется информация о пострадавшей внутри здания женщине и несовершеннолетней девочке.