Байкеры помогают находящимся на самоизоляции пенсионерам в Нижнем Новгороде
Участники мотоклуба досрочно открыли сезон, чтобы по просьбе местных властей присоединиться к волонтерскому движению.
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В Нижегородской области байкеры досрочно открыли мотосезон, чтобы присоединиться к волонтерам и помочь пенсионерам, которые находятся на самоизоляции. Участники мотоклуба теперь развозят медикаменты и продукты пожилым людям, которые вынуждены оставаться дома.
«Нам, в принципе, достаточно легко передвигаться по городу, потому что мы уже априори находимся в защите: у нас есть шлем, у нас есть подшлемник, который закрывает лицо. У нас есть определенная скорость, с которой мы можем доставить заявку. И мы можем не бесцельно кататься по городу, а делать что-то хорошее», — говорит президент женского мотоклуба «Ночные валькирии» Галия Вельмовская.
Присоединиться к волонтерскому движению байкеров попросили местные власти. Мотоциклисты согласились сразу, пообещав, что будут помогать до тех пор, пока не закончится режим самоизоляции.
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