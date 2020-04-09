В Нижегородской области байкеры досрочно открыли мотосезон, чтобы присоединиться к волонтерам и помочь пенсионерам, которые находятся на самоизоляции. Участники мотоклуба теперь развозят медикаменты и продукты пожилым людям, которые вынуждены оставаться дома.

«Нам, в принципе, достаточно легко передвигаться по городу, потому что мы уже априори находимся в защите: у нас есть шлем, у нас есть подшлемник, который закрывает лицо. У нас есть определенная скорость, с которой мы можем доставить заявку. И мы можем не бесцельно кататься по городу, а делать что-то хорошее», — говорит президент женского мотоклуба «Ночные валькирии» Галия Вельмовская.

Присоединиться к волонтерскому движению байкеров попросили местные власти. Мотоциклисты согласились сразу, пообещав, что будут помогать до тех пор, пока не закончится режим самоизоляции.