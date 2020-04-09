Участники мотоклуба досрочно открыли сезон, чтобы по просьбе местных властей присоединиться к волонтерскому движению.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев, 5-tv.ru

В Нижегородской области байкеры досрочно открыли мотосезон, чтобы присоединиться к волонтерам и помочь пенсионерам, которые находятся на самоизоляции. Участники мотоклуба теперь развозят медикаменты и продукты пожилым людям, которые вынуждены оставаться дома.

«Нам, в принципе, достаточно легко передвигаться по городу, потому что мы уже априори находимся в защите: у нас есть шлем, у нас есть подшлемник, который закрывает лицо. У нас есть определенная скорость, с которой мы можем доставить заявку. И мы можем не бесцельно кататься по городу, а делать что-то хорошее», — говорит президент женского мотоклуба «Ночные валькирии» Галия Вельмовская.

Присоединиться к волонтерскому движению байкеров попросили местные власти. Мотоциклисты согласились сразу, пообещав, что будут помогать до тех пор, пока не закончится режим самоизоляции.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
74.61
-1.14 81.09
-1.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:51
СК возбудил уголовное дело после демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге
10:42
В России выявлено 1786 новых случаев заражения COVID-19
10:38
Девушки в платьях из подушек заполонили Instagram: новый челлендж на время самоизоляции
10:26
Собянин считает очевидными последствия вспышки коронавируса в Ухане для Москвы
10:14
«Зато всегда на позитиве»: Ефимова показала эффектные упражнения в карантине
10:02
За сутки в больницу в Коммунарке поступило более ста человек

Сейчас читают

Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля, для всех знаков зодиака
Рики Мартин впервые показал лицо их с мужем-художником пятимесячного сына

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок