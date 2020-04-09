Супругу скандально известного рэпера Джигана Оксану Самойлову могут арестовать на 15 суток из-за гонок на Rolls-Royce, сообщает KP.RU. Оказалось, что популярная бизнеследи уже несколько месяцев игнорирует штрафы за нарушение ПДД.

Кажется, в последние несколько недель вся страна наблюдает за событиями в семье популярного рэпера. Так, еще совсем недавно музыкант был примерным мужем и счастливым отцом четверых детей, но уже сегодня он лечится от нарко- и алкозависимости и разгуливает голышом по улице, позоря собственную супругу. Естественно, последняя, не стерпев унижений, подала на развод.

На фоне всех неприятных событий, Оксана перестала замечать, что происходит с ее собственной, личной жизнью. Так, например, девушка наверняка забыла, когда в последний раз проверяла почту и, вероятно, не подозревает о существовании штрафов, сумма которых растет довольно быстро.

Конечно, в настоящий момент трудно сказать, кто именно из супругов «гонял» на элитных семейных автомобилях. Однако, как утверждают корреспонденты KP.RU, все штрафы записаны на имя Самойловой, которая является единственным собственником Cadillac Escalade ESV и Rolls-Royce Wraith.

Instagram @samoylovaoxana

«31-летняя девушка имеет штрафы за неправильную перевозку детей, за превышение скорости, а также за езду в неположенных местах. По нескольким штрафам девушке грозит привлечение по статье 20.25 КоАП РФ. Эти штрафы Оксана получила еще в конце 2019 года. Общая сумма неоплаченных штрафов 12,5 тысячи рублей», — цитирует издание источника в правоохранительных органах.

Несмотря на то, что для супруги известного рэпера эта сумма довольно смешная, все же ей не стоит забывать о наказании за уклонение от уплаты штрафов. Так, за несоблюдение установленных правил, Оксане вскоре может грозит арест на 15 суток или обязательные работы на срок до 50 часов. Хотя, конечно, в лучшем случае девушка просто отделается двукратным взысканием необходимой суммы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему бывшая сотрудница Оксаны Самойловой искренне порадовалась ее разводу.