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«Дом-2 смотреть не буду»: Рыжий из «Иванушек» высказался об участии мужа покойной сестры в шоу

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Карина Бернтгольц
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Андрей Григорьев-Апполонов рассказал, как относится к тому, что его полный тезка пошел искать новую любовь после смерти супруги.

«Дом-2 смотреть не буду»: Рыжий из «Иванушек» высказался об участии мужа покойной сестры в шоу

Фото: ИТАР-ТАСС/ Сергей Бобылев

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов рассказал, как относится к тому, что муж его покойной сестры и полный тезка решил попробовать найти любовь на шоу «Дом-2». Новый участник телестройки объяснил свое решение тем, что несколько лет после смерти супруги не смотрел на других женщин, однако, наконец, вышел из депрессии и готов к новым отношениям. По слухам, у него уже даже возникла симпатия к одной из героинь проекта — Александре Узерцовой.

Комментируя поступок Григорьева-Апполонова-младшего, музыкант отметил, что ему все равно, однако «Дом-2» он смотреть не будет.

«Мы с Андреем общаемся, но изредка. Он не поставил меня в известность, что собирается участвовать в этом шоу. И в принципе мне все равно. Но смотреть проект я не буду», — цитирует артиста Starhit.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Андрей Григорьев-Апполонов-младший стал новым участником популярного телевизионного проекта «Дом-2».

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