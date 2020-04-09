Манежную площадь в Москве оцепили из-за мужчины с сумкой
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозрительного мужчину, который кричал на площади.
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Фото, видео: РИА Новости / Владимир Баранов, T.me
Сотрудники полиции задержали подозрительного мужчину с сумкой, который стоял и кричал на Манежной площади в Москве. Территорию правоохранителям пришлось оцепить.
По предварительным данным, в сумке были обнаружены подозрительные предметы. Они похожи на светошумовые гранаты. Как рассказали очевидцы 5-tv.ru, мужчину увезли сотрудники полиции. Сумка осталась лежать. Сейчас ожидается приезд взрывотехников. Подробности произошедшего выясняются.
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