Сотрудники полиции задержали подозрительного мужчину с сумкой, который стоял и кричал на Манежной площади в Москве. Территорию правоохранителям пришлось оцепить.

По предварительным данным, в сумке были обнаружены подозрительные предметы. Они похожи на светошумовые гранаты. Как рассказали очевидцы 5-tv.ru, мужчину увезли сотрудники полиции. Сумка осталась лежать. Сейчас ожидается приезд взрывотехников. Подробности произошедшего выясняются.