«Лживая и лицемерная»: Пригожин предложил Кате Гордон пожить в Чечне

Продюсер Иосиф Пригожин назвал юриста Екатерину Гордон лживой и лицемерной. Такую характеристику он дал женщине, оскорбившей ранее его супругу Валерию, в гостях программы Алены Жигаловой.

Ведущая попросила гостя вернуться к теме якобы избиения Гордон бывшим мужем Сергеем Жориным. Жорин, как известно, является другом Пригожина. И тот вступился за него, подчеркнув, что Гордон пиарится на больной теме семейного насилия.

«Я абсолютно убежден, что Жорин никогда не посмел бы поднять руку на даму. Для меня Гордон — лживая, лицемерная женщина, вот и все. То, как она поступает по отношению к людям — это не нормально. Она пытается быть жертвой. Она не жертва. Это мы ее жертвы. Вы посмотрите на нее, как ее можно побить? Она сама кого хочешь побьет», — заявил продюсер.

Также он отметил ужасные, на его взгляд, манеры юриста. По его словам, она говорит как человек, который сидел в тюрьме. Ее счастье, что в России не принято указывать людям на неподобающее поведение. Пригожин даже предложил отправить Гордон для исправления в регионы страны с более жестким подходом к воспитанию.

«Ей просто повезло, что она живет в России. Ее в Дагестан надо отправить или в Чечню. Там она свой язык прикусит и будет сидеть молча. Во-первых, есть субординация возрастная. А во-вторых, мы потеряли в принципе уважение к людям. Есть такое понятие, воспитание. Ее просто плохо воспитали», — вынес вердикт Пригожин.

Конфликт между Катей Гордон и певицей Валерией разгорелся, когда первая раскритиковала идею жены продюсера создать партию для защиты женщин от домашнего насилия. Юрист заявила, что Валерия далека от выбранной ей темы, а также не способна увлечь кого-то за собой и быть ярким лидером.

Тогда, как писал 5-tv.ru, Иосиф Пригожин вступился за жену и обвинил Гордон в банальной зависти его супруге.