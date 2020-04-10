В Мининерго поспешили успокоить — дефицита топлива нет. На сокращение влияют другие факторы.

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Фото, видео: ТАСС / Lewis Whyld, 5-tv.ru

В России резко снизилось производство бензина. В первую неделю апреля нефтеперерабатывающие компании произвели почти на 20 процентов меньше топлива.

По мнению экспертов, это связано с сокращением спроса из-за режима самоизоляции. Водители стали реже садиться за руль. По данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, существенно снизилась и отгрузка бензина на внутренний рынок.

В Минэнерго уже пояснили, несмотря на сокращение производства, ситуация в нашей стране стабильна — дефицита топлива нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на десять миллионов баррелей в сутки сохраняется, несмотря на выход Мексики из переговоров. Консультации с ней продолжатся 10 апреля в ходе заседания стран Группы двадцати. 

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