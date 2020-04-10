Соглашение ОПЕК+ сохраняется, хотя Мексика «гневно» покинула переговоры
Консультации длились почти 11 часов.
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Фото, видео: ТАСС/Omar Marques, 5-tv.ru
Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на десять миллионов баррелей в сутки сохраняется, несмотря на выход Мексики из переговоров. Консультации с ней продолжатся 10 апреля в ходе заседания стран Группы двадцати. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источники.
«Сделка сохраняется, но с оговорками. Думаю, попытаемся убедить Мексику согласиться на встрече G20 в пятницу», — сказал один из собеседников.
Встреча стран ОПЕК+ проходила в формате видеоконференции на протяжении почти 11 часов.
Телефонный разговор Путина, Трампа и Сауда
В то же время Кремль сообщил о телефонном разговоре президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом. Стороны обсудили положение дел на нефтяном рынке, «в том числе с учетом переговоров в рамках внеочередного министерского заседания в формате ОПЕК+ и предстоящей видеоконференции министров энергетики «Группы двадцати».
Несговорчивая Мексика
В ходе переговоров ОПЕК+ министр энергетики Мексики Росио Нале не согласилась на предложенные условия сокращения добычи нефти, и с «гневом» покинула переговоры. По неподтвержденной информации, проблема заключалась в расхождении позиций по базовому уровню отсчета сокращения добычи для страны в рамках нового соглашения.
Существующее соглашение
Близкие к сегодняшним консультациям источники сообщали, что их участники договорились сократить добычу на десять миллионов баррелей в сутки на период с мая по июнь, но при обсуждении индивидуальных квот. После июля сокращение составит восемь миллионов баррелей в сутки, а с января 2021 по апрель 2022 года — шесть миллионов баррелей в сутки.
Очередная видеоконференция участников ОПЕК+ назначена на 10 июня.
Ранее в Минэнерго подтвердили готовность России сократить добычу нефти в рамках ОПЕК+.
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