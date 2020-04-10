81-летняя народная артистка заявила, что впредь больше не будет общаться с прессой.

Лидия Федосеева-Шукшина не сдержала слез во время последнего интервью

Фото: ТАСС/Саверкин Александр

Интервью Лидии Федосеевой-Шукшиной в программе «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой станет последним в ее жизни. Так решила сама народная артистка. Напоследок именитая актриса согласилась рассказать, как пережила смерть мужа, предательство близких и разлуку с дочерьми. При этом она не смогла сдержать слез.

Федосеева-Шукшина сыграла более 100 ролей в кино, но переживает за главную роль в своей жизни: роль жены и матери. Звезда экрана призналась, что имея трех детей, шестерых внуков и трех правнуков, чувствует себя одинокой. Самым большим горем последних лет для нее стала вражда между дочерьми Марией и Ольгой, каждая из которых при этом рассчитывает на наследство от матери.

Актрису поддерживает нынешний муж, 72-летний продюсер группы «На-На» Бари Алибасов. Пара оформила отношения в 2018 году после долгого периода сожительства. Но и вокруг его фигуры не утихают споры. Дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной и многие другие заявляют, что супругу опять-таки нужно лишь наследство.

Программа Кудрявцевой должна выйти в эфир 11 апреля.

Ранее 5-tv.ru писал, что самоизоляция мешает Федосеевой-Шукшиной и Алибасову уладить имущественный вопрос.

Читайте также

Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
73.75
-0.86 80.74
-0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:48
Поражает мозг и разрушает организм: Коронавирус может вызывать психические изменения
5:32
Вербное воскресенье: Что можно, а что нельзя делать в этот праздник?
5:22
Рианна выделила 2,1 миллиона долларов жертвам домашнего насилия на карантине
5:06
Юлиан разводится с певицей Анастасией спустя год после свадьбы
4:50
США хотят наложить санкции на страны, не возвращающие на родину своих граждан
4:34
Танцы на балконах. Гудков снял новый «карантинный» клип

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 апреля, для всех знаков зодиака
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок