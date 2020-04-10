Лидия Федосеева-Шукшина не сдержала слез во время последнего интервью

Интервью Лидии Федосеевой-Шукшиной в программе «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой станет последним в ее жизни. Так решила сама народная артистка. Напоследок именитая актриса согласилась рассказать, как пережила смерть мужа, предательство близких и разлуку с дочерьми. При этом она не смогла сдержать слез.

Федосеева-Шукшина сыграла более 100 ролей в кино, но переживает за главную роль в своей жизни: роль жены и матери. Звезда экрана призналась, что имея трех детей, шестерых внуков и трех правнуков, чувствует себя одинокой. Самым большим горем последних лет для нее стала вражда между дочерьми Марией и Ольгой, каждая из которых при этом рассчитывает на наследство от матери.

Актрису поддерживает нынешний муж, 72-летний продюсер группы «На-На» Бари Алибасов. Пара оформила отношения в 2018 году после долгого периода сожительства. Но и вокруг его фигуры не утихают споры. Дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной и многие другие заявляют, что супругу опять-таки нужно лишь наследство.

Программа Кудрявцевой должна выйти в эфир 11 апреля.

Ранее 5-tv.ru писал, что самоизоляция мешает Федосеевой-Шукшиной и Алибасову уладить имущественный вопрос.