Самоизоляция мешает Федосеевой-Шукшиной и Алибасову уладить имущественный вопрос
Супруги во время ограничительных мер проживают раздельно.
Фото: ТАСС/Прокофьев Вячеслав
Режим самоизоляции в целях предотвращения распространения коронавируса вмешался в планы звездной пары — Лидии Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасову — урегулировать имущественный вопрос. Как рассказала KP.RU представитель актрисы, адвокат Юлия Вербицкая-Линник, «есть некий документ, требующий пояснения от Бари Каримовича». Соответствующее послание было отправлено ему по почте.
«Мы убеждены, что Бари Каримович, ознакомившись с этим письмом и обсудив его содержание со своими советчиками, если таковые имеются, займет сторону Лидии Николаевны. И недоразумение будет улажено», — подчеркнула она.
Юрист уточнила, что во избежание эпидемиологических рисков супруги находятся по домам, но врозь — 81-летняя артистка на улице Бочкова (где проживал ее первый супруг Василий Шукшин), а основатель группы «На-На» в квартире в Мерзляковском переулке.
«Поэтому Федосеева-Шукшина отправила письмо официально по почте. Есть определенный порядок отправления важных документов, и мы его соблюдаем», — рассказала Вербицкая-Линник, не уточнив содержание послания.
Однако сложность заключается не только в том, что продюсер до сих пор не получил корреспонденцию.
«Нужно дойти до почты, такие письма в ящик не кладут, — пояснила Вербицкая-Линник. — Но Бари Каримович сообщил нам, что плохо себя чувствует и не выходит из дома. Мы очень обеспокоены, не дай Бог случится что-то серьезное. Все-таки вокруг коронавирус, и оба супруга в зоне риска».
Поэтому сторона защиты Федосеевой-Шукшиной пожелала Алибасову «огромного здоровья».
«Просим уделить внимание нашему вопросу, который не может решиться без его участия», — резюмировала юрист.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бари Алибасов назвал младшую дочь Федосеевой-Шукшиной «чудовищем».
- 9 апр
- В России выявлено 1459 новых случаев заражения коронавирусом
- 9 апр
- Назван препарат, подавляющий коронавирус всего за 48 часов
- 9 апр
- Онлайн-шоу о самоизоляции: День десятый
- 9 апр
- «Добро пожаловать»: в сети создали виртуальный православный храм
- 9 апр
- Кто подпадает под штрафы за нарушение самоизоляции в Санкт-Петербурге
- 9 апр
- Является ли автомобиль переносчиком коронавируса?
- 9 апр
- США вышли на второе место по смертности от COVID-19 после Испании
- 9 апр
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 9 апреля
- 9 апр
- Как сделать медицинскую маску из марли в домашних условиях?
- 9 апр
- «Пойду вынесу мусор» — россияне приняли участие в модном челледже
Читайте также
61%
0.29 82.23
0.22
Нашли ошибку?