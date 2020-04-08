Самоизоляция мешает Федосеевой-Шукшиной и Алибасову уладить имущественный вопрос

Режим самоизоляции в целях предотвращения распространения коронавируса вмешался в планы звездной пары — Лидии Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасову — урегулировать имущественный вопрос. Как рассказала KP.RU представитель актрисы, адвокат Юлия Вербицкая-Линник, «есть некий документ, требующий пояснения от Бари Каримовича». Соответствующее послание было отправлено ему по почте.

«Мы убеждены, что Бари Каримович, ознакомившись с этим письмом и обсудив его содержание со своими советчиками, если таковые имеются, займет сторону Лидии Николаевны. И недоразумение будет улажено», — подчеркнула она.

Юрист уточнила, что во избежание эпидемиологических рисков супруги находятся по домам, но врозь — 81-летняя артистка на улице Бочкова (где проживал ее первый супруг Василий Шукшин), а основатель группы «На-На» в квартире в Мерзляковском переулке.

«Поэтому Федосеева-Шукшина отправила письмо официально по почте. Есть определенный порядок отправления важных документов, и мы его соблюдаем», — рассказала Вербицкая-Линник, не уточнив содержание послания.

Однако сложность заключается не только в том, что продюсер до сих пор не получил корреспонденцию.

«Нужно дойти до почты, такие письма в ящик не кладут, — пояснила Вербицкая-Линник. — Но Бари Каримович сообщил нам, что плохо себя чувствует и не выходит из дома. Мы очень обеспокоены, не дай Бог случится что-то серьезное. Все-таки вокруг коронавирус, и оба супруга в зоне риска».

Поэтому сторона защиты Федосеевой-Шукшиной пожелала Алибасову «огромного здоровья».

«Просим уделить внимание нашему вопросу, который не может решиться без его участия», — резюмировала юрист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бари Алибасов назвал младшую дочь Федосеевой-Шукшиной «чудовищем».