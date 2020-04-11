Певица отметила, что со временем планирует расширить ареал помощи страдающим от домашних тиранов.

Рианна выделила 2,1 миллиона долларов жертвам домашнего насилия на карантине

Фото: Zuma\TASS

Певица Рианна и создатель Twitter Джек Дорси пожертвовали по 2,1 миллиона долларов на помощь жертвам домашнего насилия в условиях карантина из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает журнал Rolling Stone.

Звезды направили совместный грант в Фонд мэра Лос-Анджелеса, чтобы поддержать тех, кто страдает от семейного насилия в период пандемии. В их заявлении говорится, что деньги должны пойти на предоставление жертвам временного жилья, питания и консультаций специалистов. По их расчетам из этой суммы помощь смогут получать 90 человек в неделю в течение десяти недель. Рианна и Дорси отметили, что этого гранта хватит только на помощь страдающим от домашнего насилия в Лос-Анджелесе, в то время как эта проблема актуальна во всем мире. В их планах расширить со временем круг своей благотворительной деятельности.

Это уже не первый раз, когда певица оказывает помощь страдающим от пандемии коронавируса. Ранее она и рэпер Jay-Z собрали два миллиона долларов на поддержку бездомных, заключенных и пожилых людей в период вспышки заболевания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие рекомендации дал звездный адвокат Сергей Жорин актрисе Агате Муцениеце, которая заявила о домашнем насилии со стороны ее уже почти бывшего мужа Павла Прилучного. Конфликт произошел, когда заявившая о разрыве звездная пара была вынуждена остаться в одном доме на самоизоляции из-за эпидемии коронавируса.

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