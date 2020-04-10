Звездный адвокат Сергей Жорин в беседе с 5-tv.ru прокомментировал новость о том, что актрису Агату Муцениеце избил ее собственный супруг, популярный актер Павел Прилучный.

По словам юриста подобное поведение, конечно, недопустимо, но решать, что делать дальше стоит только с «холодной головой».

«Прежде всего, нужно адекватно и объективно оценить ситуацию. Если действительно супруг представляет опасность физическую как для Агаты, так и для детей, то необходимо, конечно, уехать. Дальше нужно успокоиться, остыть и понять, какая задача стоит», — пояснил Сергей Жорин.

По словам адвоката, в случае, если в отношениях между супругами есть серьезные и неустранимые противоречия, то развод — единственно верный выход из ситуации. Исковое заявление в суд можно подать как лично, так и в электронном виде. Далее пару неминуемо ждет процесс раздела совместно нажитого имущества, а также необходимо будет определить, с кем останутся жить несовершеннолетние дети.

«Самый лучший вариант — договориться полюбовно. Тогда, может быть, кроме как расторжение брака, в суде и нечего будет рассматривать. Потому что вопрос о разделе имущества и содержания детей можно решить, подписав соглашение и заверив его нотариально. Очень важно при этом не дать своему окружению, близкому в первую очередь, способствовать эскалации конфликта», — отметил адвокат.

По его словам, каким бы серьезным не был конфликт между влюбленными, нельзя забывать о чувствах собственных детей. Ведь для них важно внимание как матери, так и отца в равной степени, поэтому не стоит поддаваться на уговоры окружающих и требовать лишения родительских прав кого-либо из супругов.

«Я считаю, что это неправильно, потому что в жизни каждого человека бывают разные моменты. Всегда можно через какой-то период стабилизироваться, а детям обязательно необходимы и папа, и мама. Поэтому важно сейчас принять обдуманное решение и не дать возможности разжигать всю эту ситуацию», — подытожил Сергей Жорин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Агата Муцениеце обвинила Павла Прилучного в избиении.