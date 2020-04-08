В Ленинградской области возбуждено первое уголовное дело по факту публикации фейка о коронавирусе. В сети разместили информацию об автоматчиках, которые якобы появились на въезде в город Волхов, закрытый на карантин.

Об этом заговорили даже депутаты — чего уж говорить о простых жителях. И подобных историй по всей стране сейчас сотни. Как не запутаться во лжи и распознать фейки, выясняла корреспондент МИЦ «Известия» Марина Кравцова. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что уголовное дело заведено из-за фейка про «создание коронавируса в России».

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