Президент РФ Владимир Путин заявил, что освоение космоса остается для человечества символом прогресса и развития. Об этом он сообщил во время сеанса видеосвязи с экипажем Международной космической станции (МКС).

«Освоение космоса всегда было и остается для человечества символом прогресса и развития, а космическая деятельность год от года открывает новые перспективы в экономике, науке, социальной сфере», — сказал глава государства.

Российский лидер пожелал части космонавтов благополучного возвращения на Землю, а только прилетевшим на МКС — успешного выполнения их миссии.

«Хочу поздравить вас, уважаемые друзья, всех работников и ветеранов ракетно-космической отрасли с приближающимся праздником. Убежден, что в наши дни, когда мир столкнулся с вызовами, космическая отрасль будет развиваться», — добавил Путин.

Он назвал совместную работу России и США по программе МКС «наглядным примером эффективного партнерства» обеих стран. Президент подчеркнул, что это сотрудничество осуществляется в интересах всего человечества.

Как сообщал 5-tv.ru, 9 апреля на орбиту с Байконура отправился новый международный экипаж МКС. В него вошли космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт Крис Кэссиди. День космонавтики они отпразднуют 12 апреля. В этот день 59 лет назад Юрий Гагарин первым в мире совершил орбитальный облет планеты Земля.