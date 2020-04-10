Путин назвал освоение космоса символом прогресса и поздравил экипаж МКС
Президент РФ выразил уверенность в том, что космическая отрасль продолжит развиваться, несмотря на сложности сегодняшнего дня.
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Фото, видео: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС, 5-tv.ru
Президент РФ Владимир Путин заявил, что освоение космоса остается для человечества символом прогресса и развития. Об этом он сообщил во время сеанса видеосвязи с экипажем Международной космической станции (МКС).
«Освоение космоса всегда было и остается для человечества символом прогресса и развития, а космическая деятельность год от года открывает новые перспективы в экономике, науке, социальной сфере», — сказал глава государства.
Российский лидер пожелал части космонавтов благополучного возвращения на Землю, а только прилетевшим на МКС — успешного выполнения их миссии.
«Хочу поздравить вас, уважаемые друзья, всех работников и ветеранов ракетно-космической отрасли с приближающимся праздником. Убежден, что в наши дни, когда мир столкнулся с вызовами, космическая отрасль будет развиваться», — добавил Путин.
Он назвал совместную работу России и США по программе МКС «наглядным примером эффективного партнерства» обеих стран. Президент подчеркнул, что это сотрудничество осуществляется в интересах всего человечества.
Как сообщал 5-tv.ru, 9 апреля на орбиту с Байконура отправился новый международный экипаж МКС. В него вошли космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт Крис Кэссиди. День космонавтики они отпразднуют 12 апреля. В этот день 59 лет назад Юрий Гагарин первым в мире совершил орбитальный облет планеты Земля.
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