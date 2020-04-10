Путин: лидерство России по пилотируемым полетам в космос нужно сохранить
Президент РФ призвал активнее использовать механизмы ГЧП в целях реализации задач, стоящих перед космической отраслью.
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Фото, видео: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС, 5-tv.ru
Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития ракетно-космической отрасли потребовал сохранить лидерство России в части пилотируемых полетов.
«Среди безусловных приоритетов — развитие программы пилотируемых полетов. Традиционно это сильная сторона российской космонавтики и нужно сохранить здесь лидерство», — заявил Владимир Путин во время видеоконференции.
Глава государства отметил, что реализация этой задачи во многих аспектах связана с созданием транспортной системы нового поколения. По словам президента России, летные испытания инновационного пилотируемого транспортного корабля запланированы на космодроме Восточный уже в 2023 году.
Владимир Путин, помимо прочего, призвал более активно использовать механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП) в целях реализации задач, поставленных перед космической отраслью РФ.
«Для реализации стоящих перед отраслью задач необходимо активнее использовать возможности и механизмы частно-государственного партнерства», — заявил президент России.
Лидер страны добавил, что России необходимо и в дальнейшем укреплять позиции на мировом рынке пусковых услуг. При этом средства выведения должны быть конкурентоспособными.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назвал освоение космоса символом прогресса и поздравил экипаж МКС.
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