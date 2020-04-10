Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития ракетно-космической отрасли потребовал сохранить лидерство России в части пилотируемых полетов.

«Среди безусловных приоритетов — развитие программы пилотируемых полетов. Традиционно это сильная сторона российской космонавтики и нужно сохранить здесь лидерство», — заявил Владимир Путин во время видеоконференции.

Глава государства отметил, что реализация этой задачи во многих аспектах связана с созданием транспортной системы нового поколения. По словам президента России, летные испытания инновационного пилотируемого транспортного корабля запланированы на космодроме Восточный уже в 2023 году.

Владимир Путин, помимо прочего, призвал более активно использовать механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП) в целях реализации задач, поставленных перед космической отраслью РФ.

«Для реализации стоящих перед отраслью задач необходимо активнее использовать возможности и механизмы частно-государственного партнерства», — заявил президент России.

Лидер страны добавил, что России необходимо и в дальнейшем укреплять позиции на мировом рынке пусковых услуг. При этом средства выведения должны быть конкурентоспособными.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назвал освоение космоса символом прогресса и поздравил экипаж МКС.