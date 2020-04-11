Актриса приняла участие во флешмобе поддержки всех, кто переживает из-за пандемии коронавируса.

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Фото, видео: Instagram @lizavetabo

Елизавета Боярская решила поддержать всех, кто переживает из-за пандемии коронавируса, сидя на карантине дома. Актриса провела эфир в Instagram, где сказала небольшое вступительное слово и прочитала отрывки из книги воспоминаний Елизаветы Глинки. Все это она сделала в рамках флешмоба, который устроили знаменитости — #Небойсяястобой.

В своей речи она напомнила, что доктор Лиза, как называли погибшую три с половиной года назад врача, всегда была неунывающей и умела поддерживать окружающих. Будь она жива сегодня, можно не сомневаться, что она была бы на передовой, занималась бы любой помощью, которая нужна страдающим.

«Сегодня мы вспоминаем Елизавету Глинку. Удивительного человека, врача-реаниматолога, основателя фонда „Справедливая помощь“, правозащитника. Эту книгу собрали ее друзья, используя ее записи из ЖЖ и из ее дневников. Эта книга имеет удивительное свойство, если ты чувствуешь апатию или грусть, ее можно принять как лекарство, и сразу понимаешь, что жизнь имеет смысл. Это действительно терапия добра», — сказала Боярская в преддверии чтения.

Подписчики приняли с благодарностью жест актрисы, отметив, что такая поддержка очень своевременна.

«Спасибо за память о человеке с большой буквы»

«Благодарю вас, очень хорошие истории, с душой прочитано»

«Спасибо, очень вовремя, очень нужные слова», — писали фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Елизавета Боярская на самоизоляции выразила респект домохозяйкам.

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