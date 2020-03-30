«Едет крыша не спеша»: Боярская на самоизоляции выразила респект домохозяйкам

Во время вынужденного пребывания дома актриса оценила труд женщин, которые ведут домашнее хозяйство.

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Фото, видео: Instagram @lizavetabo

Тема:
Эпидемия коронавируса

Вынужденная самоизоляция изменила отношение Елизаветы Боярской к домохозяйкам. Об этом актриса написала на своей странице в Instagram. Звезда экрана выложила селфи с мужем — актером Максимом Матвеевым. Судя по радостным лицам супругов, пребывание дома их не слишком тревожит. Однако в тексте поста девушка написала обратное. По ее словам, в таком режиме она начала сходить с ума.

Instagram @lizavetabo

«Тихо шифером шурша, едет крыша не спеша. Десятый день самоизоляции. Ну, хорошо, пять дней легкой, пять дней уже строгой. Но все же. Все пытаюсь сделать какой-нибудь толковый пост, что-то рассказать, поделиться, но я ничего не успеваю. Кормежки, мойки, стирки, глажки, дети, игры, учеба. И вот что скажу, всем домохозяйкам респект и восторг! Героини!» — отметила Боярская.

Несколько дней назад дочь Д’Артаньяна присоединилась к к флешмобу «СИДИМДОМА». По примеру других актеров и звезд шоу-бизнеса она призвала подписчиков не нарушать карантин во время предстоящей нерабочей недели.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле поддержали введение режима самоизоляции в Москве.

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Тема:
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