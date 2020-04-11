Известная российская актриса и телеведущая Анна Семенович удивила фанатов новой публикацией в Instagram. Звезда показала подписчикам видео из ванны. На кадрах светская львица запечатлена обнаженной в воде, однако ролик снят так, что видно только голые плечи знаменитости и ее лицо. Самые привлекательные части тела теледива предпочла скрыть от общественности.

В комментарии Семенович пояснила, что в целях профилактики коронавирусной инфекции теперь довольно часто устраивает водные процедуры.

«После каждого выхода на улицу прихожу домой и делаю полную дезинфекцию! Набираю ванну с солью, добавляю соду и много мыла, на всякий случай!» — рассказала артистка.

Instagram @ann_semenovich

Впрочем, мысли поклонников были сосредоточены на другом. Они признались в комментариях, что надеялись увидеть эротичное видео из ванной, а Семенович сняла только лицо, что их несколько огорчило.

«Надо было снимать ниже!»

«Опусти камеру!»

«А камеру чуть пониже можно?»

«Вы такая крутая, когда естественная!» — отметили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Семенович налысо побрила мужчину, с которым проводит время в самоизоляции.