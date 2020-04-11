«Полная дезинфекция»: Семенович показала, как принимает ванну
Артистка призналась, что в целях профилактики заражения коронавирусом предпочитает мыть не только руки, но и все тело полностью.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: Юлия Проскурякова показала Игоря Николаева без усов после больницы
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
Звезда «Мажора» и «Содержанок» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции
Галустян запустил челлендж «Меняйся дома», сбрив бороду и усы на карантине
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Рики Мартин впервые показал лицо их с мужем-художником пятимесячного сына
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Три женских имени, обладательницы которых выглядят моложе своих лет
Защищены ли от коронавируса те, кто перенес ветрянку или корь — мнение иммунолога
«Могут быть проблемы»: астролог рассказала, чем опасно «розовое» Суперлуние 2020
Фото, видео: Instagram @ann_semenovich
Известная российская актриса и телеведущая Анна Семенович удивила фанатов новой публикацией в Instagram. Звезда показала подписчикам видео из ванны. На кадрах светская львица запечатлена обнаженной в воде, однако ролик снят так, что видно только голые плечи знаменитости и ее лицо. Самые привлекательные части тела теледива предпочла скрыть от общественности.
В комментарии Семенович пояснила, что в целях профилактики коронавирусной инфекции теперь довольно часто устраивает водные процедуры.
«После каждого выхода на улицу прихожу домой и делаю полную дезинфекцию! Набираю ванну с солью, добавляю соду и много мыла, на всякий случай!» — рассказала артистка.
Впрочем, мысли поклонников были сосредоточены на другом. Они признались в комментариях, что надеялись увидеть эротичное видео из ванной, а Семенович сняла только лицо, что их несколько огорчило.
«Надо было снимать ниже!»
«Опусти камеру!»
«А камеру чуть пониже можно?»
«Вы такая крутая, когда естественная!» — отметили фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Семенович налысо побрила мужчину, с которым проводит время в самоизоляции.
Читайте также
80%
-0.86 80.74
-0.35
Нашли ошибку?