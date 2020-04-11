Анита Цой выяснила, какой продукт укрепляет иммунитет лучше имбиря

Певица Анита Цой проводит время в самоизоляции с максимальной пользой для себя и своих подписчиков. Исполнительница провела прямой эфир в Instagram с медиками из Южной Кореи. Специалисты ответили на множество вопросов звезды о коронавирусе, а также назвали один из самых эффективных для профилактики и укрепления иммунитета в условиях пандемии продукт.

Оказалось, отличной альтернативой имбирю и лимону (которые, по словам пользователей сети подорожали) являются обыкновенные грибы.

49-летняя Анита Цой была рада услышать такую новость — по ее словам, она не только собирает грибы, но и выращивает их на собственном участке. Исполнительница собирает в большом ведре грибные «очистки» — все, что остается после переработки, заливает их водой с сахаром и оставляет «настаиваться» на несколько дней.

Потом знаменитость выливает забродившую смесь под деревьями на своем участке. По ее словам, через год она собирает «неплохой урожай, даже не выходя в лес».

«Теперь, когда корейские медики во время эфира рассказали мне и тысячам зрителей о волшебных иммунных свойствах грибов, буду „наращивать“ производство и осваивать новые грибные территории», — цитирует 7дней.ру певицу.

Ранее 5-tv.ru писал, что сын Аниты Цой подрался с британцами за макароны в коронавирусном Лондоне.