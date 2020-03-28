Сын Аниты Цой подрался с британцами за макароны в коронавирусном Лондоне

Молодой человек учится в Великобритании, и рассказывает, что в местных супермаркетах происходят стычки за товары длительного хранения.

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Фото, видео: Instagram @anitatsoy

Тема:
Эпидемия коронавируса

Сын известной певицы Аниты Цой подрался с жителями Лондона за две пачки макарон в супермаркете. Об этом 49-летняя артистка рассказала в эфире телеканала НТВ. Сергей учится в Великобритании и, по его словам, в местных магазинах постоянно происходят стычки за продукты длительного хранения.

«Сын говорит, что мясо подорожало и лежит на полках. Его не берут. А вся борьба идет за долгоиграющие продукты», — цитирует Аниту «МК».

О том, что сын попал в передрягу, мама догадалась во время сеанса видеосвязи — следы битвы за макароны остались на лице. Тут же выяснилось, что победителем из нее вышел Сергей — заветный товар достался ему.

По словам певицы, в Великобритании в связи с распространением коронавируса введены строгие правила, за нарушение которых могут отчислить из вуза или даже посадить в тюрьму.

«Там очень все жестко», — сказала Цой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из-за эпидемии коронавируса в Великобритании отменен парад в честь дня рождения королевы Елизаветы II. В стране заражены более 14,5 тысячи человек, скончались более 760.

Тем временем в России для предотвращения распространения коронавируса Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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