Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 апреля
На предстоящей неделе представителям многих знаков зодиака придется набраться сил, чтобы преодолеть подавленное состояние.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Общий фон предстоящей недели: нетерпеливость, подавленное состояние, тревожность и раздражение. В нашем сознании все это будет дополнительно усиливаться и связываться с введенным режимом самоизоляции, общей ситуацией, множеством негативных новостей и неопределенностью.
Однако, на этом фоне будет очень гармоничной любовная и сексуальная сфера, которая поможет многим знакам разгрузить свою психику и получить удовольствие от жизни.
Астролог Сергей Седашёв составил для читателей 5-tv.ru прогноз, который подскажет, на что в ближайшие дни стоит бросить все силы, а чем заниматься не нужно.
Овен — гороскоп на неделю
Для Овнов неделя будет очень благоприятна в любовной сфере. В вас будут присутствовать одновременно страстность и обаяние. Это будет подталкивать к завязыванию новых отношений, романтическим поступкам, будет способствовать повышению вашей сексуальности.
Телец — гороскоп на неделю
Тельцам неделя принесет в основном раздражительность. Многое будет вызывать у вас гнев и агрессию. А так как вам обычно бывает сложно проявлять их открыто, то они могут копиться внутри. Потом может произойти резкий взрыв и выброс этого недовольства.
Близнецы — гороскоп на неделю
Близнецам неделя благоприятствует в любовной сфере. Романтическая переписка, разговоры, флирт и общение — все это будет благоприятно. Любовь и сексуальные отношения, если они присутствуют, наберут новую высоту.
Рак — гороскоп на неделю
Для Раков неделя скорее неблагоприятная. Вы можете ощущать спектр негативных чувств от обиды и раздражения до подавленности или депрессии. Но не пугайтесь, это не продлится слишком долго.
Лев — гороскоп на неделю
Львов энергии недели будут будоражить, усиливать сексуальное возбуждение и подталкивать к опрометчивым поступкам. В любовной и сексуальной сфере вы будете испытывать смешанное влияние планет. Симпатии будут сменяться конфликтами. В деловой сфере лучше решать проблемы с помощью компромисса, а не настойчивости.
Дева — гороскоп на неделю
Девам неделя принесет скорее неблагоприятное влияние в любовной сфере. Вы можете чувствовать недостаток любви, или вам будет не хватать такта. Также может присутствовать зависть или недовольство тем, что у кого-то личная жизнь сложилась лучше.
Весы — гороскоп на неделю
Весам неделя очень благоприятствует в построении личных, любовных и сексуальных отношений. Обаяние, общительность и повышенная чувственность будут делать свое дело. Вам остается только довериться этим позитивным энергиям.
Скорпион — гороскоп на неделю
Скорпионов посетит особая раздражительность и агрессивность. Возможны мысли о мести, недовольство сложившимся партнерством. И все это на фоне повышенной страстности, сексуальности и возбудимости. В итоге вас может бросать из стороны в сторону, когда агрессия и возбуждение сменяют друг друга.
Стрелец — гороскоп на неделю
Стрельцам неделя принесет смешанное влияние планет. Вы будете особенно настойчивы и энергичны. Но вам может не хватать чувства такта и умения идти на компромисс. В принципе, на следующей неделе лучше решать возникающие проблемы с помощью вашей энергичности и энтузиазма. Компромиссы и договоренности будут удаваться плохо.
Козерог — гороскоп на неделю
Для Козерогов неделя пройдет относительно спокойно. Возможны отдельные приливы эмоциональности и чувственности, легкая склонность к флирту и развлечением. В остальном планеты не будут оказывать на вас особого влияния.
Водолей — гороскоп на неделю
Водолеи будут чувствовать особую энергию и напористость. Это может помочь вам решить проблемы, зашедшие в тупик, сдвинуть с места застрявшие дела. Однако возможны также нетерпеливость и вспыльчивость. Сгладить все поможет особое обаяние, которое также будет присутствовать. Неделя очень благоприятна для любовной сферы.
Рыбы — гороскоп на неделю
Рыбы будут испытывать непостоянство чувств. То приливы вселенской любви, то разочарования и обиды. Эмоциональные перепады будут происходить на фоне повышенной любвеобильности, которая, однако, не обещает мир и гармонию в душе.
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