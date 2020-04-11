Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 апреля

Общий фон предстоящей недели: нетерпеливость, подавленное состояние, тревожность и раздражение. В нашем сознании все это будет дополнительно усиливаться и связываться с введенным режимом самоизоляции, общей ситуацией, множеством негативных новостей и неопределенностью.

Однако, на этом фоне будет очень гармоничной любовная и сексуальная сфера, которая поможет многим знакам разгрузить свою психику и получить удовольствие от жизни.

Астролог Сергей Седашёв составил для читателей 5-tv.ru прогноз, который подскажет, на что в ближайшие дни стоит бросить все силы, а чем заниматься не нужно.

Овен — гороскоп на неделю

Для Овнов неделя будет очень благоприятна в любовной сфере. В вас будут присутствовать одновременно страстность и обаяние. Это будет подталкивать к завязыванию новых отношений, романтическим поступкам, будет способствовать повышению вашей сексуальности.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцам неделя принесет в основном раздражительность. Многое будет вызывать у вас гнев и агрессию. А так как вам обычно бывает сложно проявлять их открыто, то они могут копиться внутри. Потом может произойти резкий взрыв и выброс этого недовольства.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам неделя благоприятствует в любовной сфере. Романтическая переписка, разговоры, флирт и общение — все это будет благоприятно. Любовь и сексуальные отношения, если они присутствуют, наберут новую высоту.

Рак — гороскоп на неделю

Для Раков неделя скорее неблагоприятная. Вы можете ощущать спектр негативных чувств от обиды и раздражения до подавленности или депрессии. Но не пугайтесь, это не продлится слишком долго.

Лев — гороскоп на неделю

Львов энергии недели будут будоражить, усиливать сексуальное возбуждение и подталкивать к опрометчивым поступкам. В любовной и сексуальной сфере вы будете испытывать смешанное влияние планет. Симпатии будут сменяться конфликтами. В деловой сфере лучше решать проблемы с помощью компромисса, а не настойчивости.

Дева — гороскоп на неделю

Девам неделя принесет скорее неблагоприятное влияние в любовной сфере. Вы можете чувствовать недостаток любви, или вам будет не хватать такта. Также может присутствовать зависть или недовольство тем, что у кого-то личная жизнь сложилась лучше.

Весы — гороскоп на неделю

Весам неделя очень благоприятствует в построении личных, любовных и сексуальных отношений. Обаяние, общительность и повышенная чувственность будут делать свое дело. Вам остается только довериться этим позитивным энергиям.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионов посетит особая раздражительность и агрессивность. Возможны мысли о мести, недовольство сложившимся партнерством. И все это на фоне повышенной страстности, сексуальности и возбудимости. В итоге вас может бросать из стороны в сторону, когда агрессия и возбуждение сменяют друг друга.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам неделя принесет смешанное влияние планет. Вы будете особенно настойчивы и энергичны. Но вам может не хватать чувства такта и умения идти на компромисс. В принципе, на следующей неделе лучше решать возникающие проблемы с помощью вашей энергичности и энтузиазма. Компромиссы и договоренности будут удаваться плохо.

Козерог — гороскоп на неделю

Для Козерогов неделя пройдет относительно спокойно. Возможны отдельные приливы эмоциональности и чувственности, легкая склонность к флирту и развлечением. В остальном планеты не будут оказывать на вас особого влияния.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеи будут чувствовать особую энергию и напористость. Это может помочь вам решить проблемы, зашедшие в тупик, сдвинуть с места застрявшие дела. Однако возможны также нетерпеливость и вспыльчивость. Сгладить все поможет особое обаяние, которое также будет присутствовать. Неделя очень благоприятна для любовной сферы.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы будут испытывать непостоянство чувств. То приливы вселенской любви, то разочарования и обиды. Эмоциональные перепады будут происходить на фоне повышенной любвеобильности, которая, однако, не обещает мир и гармонию в душе.

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