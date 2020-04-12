Предчувствие беды: зачем Дональд Трамп хочет приватизировать Луну?
Глава Белого дома подписал указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на естественном спутнике Земли и других небесных телах.
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Фото, видео: ТАСС /Fotoarena via ZUMA Press, 5-tv.ru
Удивительным стал демарш Дональда Трампа, который выступил во вторник с новой космической идеей. Президент США подписал указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах. Казалось бы очередной популистский вброс, на фоне падения рейтингов из-за проблем с коронавирусом.
Ну какая еще приватизация естественного спутника Земли? Что дальше? Солнце захватят? И хотелось бы улыбнуться. Но нет. Потому что маниакальная последовательность Белого дома в разрушении основ международного права налицо. Вот все лидеры на земле решил, что космос — это мирное пространство, а у Вашингтона, свои взгляды на мир. Корреспондент МИЦ «Известия» Андрей Захаров о том, какие именно. Подробности в репортаже.
Весь мир на этой неделе хотя бы на чуть-чуть отвлекся от тревожных новостей. Любуясь Суперлунием на снимках в соцсетях, люди стали публиковать не только себя в масках. Но не у всех спутник Земли прошедший чуть ближе к ее орбите вызвал желание делиться красотой. Редкое явление словно подтолкнуло президента США на диаметрально противоположное.
«Американцы должны иметь право вести коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве в соответствии с применимым законодательством. Космос юридически и физически — уникальная область человеческой деятельности, и США не рассматривают его как всеобщее достояние», — заявил Трамп.
Так, парой листов указов, под замысловатым названии «О стимулировании международной поддержки об использовании космических ресурсов», Трамп фактически приватизировал луну.
«Позиция Дональда Трампа не нарушает договор 1967 года о запрете оружия в космосе, ведь в нем не отражены эксклюзивные права ни одной страны на космос», — считает юрист, бывший прокурор по Южному округу штата Флорида Кендалл Коффи.
Казалось бы зачем Трампу лунный штат? Нефти там нет. Но есть водород, алюминий, титан, золото, платина и огромные нетронутые залежи редкоземельных металлов, которых на планете Земля катастрофически не хватает. Но главное на спутнике практически неограниченные запасы топлива будущего — Гелия-3. Тот, кто им завладеет, будет править миром будущего — уже ближайшего.
И все эти годы будут вестись разработки, технологий, оборудования, и выделяться бюджеты, как частные, так и, конечно, государственные, которые уйдут в карман разработчиков космических инноваций. Это тот же военно-промышленный комплекс США, ближайшие соратники Трампа еще со времен первой предвыборной компании, которых он к 2020 году отблагодарил рекордным оборонным бюджетом — 738 миллиардов долларов.
«Думаю это точно такое же посягательство на космос, как и при Рейгане в 80е с его звездными войнами, когда из бюджета выделялись миллиарды долларов, якобы исключительно для защиты от СССР», — говорит офицер армии США Скотт Беннет.
Но есть во всем этом лунном грунте один камень, споткнувшись о который, все человечество может уже и не подняться до былых высот. За срок Трампа — соглашение о Луне как всеобщем достоянии — уже как минимум третий крупный международный договор, который Америка — в обход всех норм права — расторгает. Первой ласточкой стало соглашение по климату. Второй — уже более ощущаемой и серьезной — стал договор о ракетах средней и меньшей дальности. В августе 19-го Америка вышла из него и сразу же запустила конвейер по производству ракет средней и меньше дальности, в том числе и ядерных.
«Милитаризация космоса она все равно может иметь место, к сожалению, в нынешней, существующей системе международных отношений никто не сможет ограничить США. Это все-таки мощное государство, самостоятельное, диктующее по прежнему свои правила всему миру», — считает доцент кафедры американских исследований СПБГУ Григорий Ярыгин.
И в таком ключе — становится понятно, говорят эксперты, по какому международному соглашению готовиться нанести следующий удар «белоголовый орлан». Основу космического права — договор о космосе 1967 года. Где черным по белому: космос — мирное пространство. Там нельзя вести боевые действия, испытывать ядерное оружие, размещать оружие массового поражения. По мнению Трампа пентагону уже давно пора выйти за пределы тесной планеты.
«Космос это новейшая в мире сфера ведения войны. На фоне серьезных угроз нашей безопасности американское превосходство в космосе абсолютно необходимо», — заявил президент США Дональд Трамп.
Орбита Земли — прекрасный плацдарм откуда можно гораздо эффективнее и что важнее — быстрее наносить так горячо любимые Штатами упреждающие удары. И вовсе не обязательно там размещать именно ядерное оружие.
«Ядерные двигательные установки, конечно никто не запрещает, поэтому американцы разрабатывают несколько программ по созданию ударных космических вооружений» — член-корреспондент российской академии военных наук Владимир Козин.
Из 12 перспективных военных программ США во внеземном пространстве половина направлена на разработку вооружений. К примеру, столкнуть вражеский спутник с космическим мусором или послать микроволновый, или электромагнитный заряд, чтобы вывести аппарат из строя. Лазеры, которые на земле не очень эффективны из-за рассеивания в атмосфере — в безвоздушном пространстве становятся вполне реальное оружием уже на данном этапе развития технологий. И более грозное направление — ударные системы «космос — поверхность». С орбиты достаточно сбросить обычную металлическую болванку, долетев за считанные минуты до земли она наносит удар по разрушительности сравнимый с термоядерным зарядом, но без радиационного заражения всего вокруг. Соорудить платформу-носитель таких болванок на любой вкус и массу — тоже можно уже завтра.
«То есть она постоянно находится на орбите, крутится. У нее есть довольно приличный грузовой люк, в который можно устанавливать любые ударно-космические вооружения», — говорит Владимир Козин.
О том, что все эти технологии далеко не фантастика, говорит и тот факт, что за последние десять лет США пять раз запускали на орбиту свою космическую надежду — Х37B. Новую версию шаттла. И с каждым разом срок пребывания объекта на орбите увеличивали, последний результат — почти два с половиной года. Подробности миссии засекречены, но о том, что аппарат разрабатывается не только для доставки людей или научного оборудования в космос — в военной сообществе США далеко не секрет.
«Это сразу набор крайне опасных видов вооружений на огромной высоте — от своего рода многоцелевого ракетного дождя до технологий, которые при многократном увеличении излучения и скорости способно оказывать коррозийный эффект на человеческое тело или вызывать циклично разрушающие людей болезни», — говорит офицер армии США Скотт Беннет.
Главный вопрос во всей этой истории чем другие государства могут ответить звезднополосатой орбитальной угрозе.
Как ошибались до 2018 года — те, кто считал фантастикой гиперзвуковое, глубоководное, оружие, до того момента как Россия продемонстрировала свою великолепную пятерку — «Сармата» без ограничений дальности, ядерного беспилотника «Посейдон» быстрее всех подлодок мира, гиперзвука «Кинжала» и «Авангарда» неуязвимых для любых систем ПРО и ПВО, лазерных комплексов «Пересвет» способных сбивать орбитальные спутники.
Разница лишь в том, что все это по-прежнему — средства противодействия угрозе, а не создания ее, и уже тем более они не предназначены для размещения в космосе, который Россия и весь остальной мир за исключением одной державы, продолжает считать достоянием всего человечества и исключительно мирным пространством.
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