ТОП-5 способов проверить, что ваша маска не просто аксессуар, а средство защиты

|
Ниса Мурзанаева
1 859

В условиях пандемии коронавируса этот товар стал едва ли не самым популярным.

ТОП-5 способов проверить, что ваша маска не просто аксессуар, а средство защиты

Фото: ТАСС/Афонина Елена

В условиях пандемии коронавируса медицинские маски стали едва ли не самым популярным товаром. Но какие из них действительно могут защитить человека и как это проверить? Интернет-магазин Gearbest устроил продукту настоящий тест-драйв на своем Youtube-канале.

Первый способ

Из маски нужно извлечь средний слой и подвергнуть его «термической обработке» или попросту — поджечь. В случае, если товар изготовлен качественно, этот слой не воспламенится, а будет просто плавиться.

Второй способ

Нужно налить в маску воды. Если она не пропускает жидкость, то все в порядке. Ведь изначально изделие предназначалось для того, чтобы защитить потребителя от передачи инфекции воздушно-капельным путем.

Третий способ

Нужно разложить на поверхности маленькие кусочки бумаги и опустить на них маску. К фейковому продукту кусочки бумаги не будут притягиваться, тогда как к качественному — обязательно.

Четвертый способ

Хорошая медицинская маска должна быть сделана из нетканого материала и выдувным способом. Это можно проверить, испытав изделие на пропускание света.

Пятый способ

В настоящей маске, в отличие от фейковой, потребителю практически никогда не удастся потушить пламя горящей зажигалки.

Ранее 5-tv.ru писал, как правильно носить перчатки для защиты от коронавируса.

+15° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
74.36
0.21 86.86
0.24
Тригон Венеры и Сатурна: астропрогноз на неделю с 23 по 29 августа

Последние новости

22:44
Камера сняла, как BMW насмерть сбил пешехода-нарушителя в центре Москвы
22:27
Приехавший в Словению муж Макеевой обратился к экс-жене: «Я хочу увидеть детей»
22:11
ТОП-5 способов проверить, что ваша маска не просто аксессуар, а средство защиты
22:07
Мобильный отряд врачей и волонтеров летит в Якутию устранять последствия пожаров
21:53
Почему мужчины и женщины испытывают разные эмоции во время поцелуя
21:39
В Совфеде и ГД оценили слова Меркель о готовности ввести санкции против СП-2

Сейчас читают

Что будет с организмом, если есть яблоки каждый день? Польза и вред ежедневного употребления. Как…
Меркель пригрозила Москве новыми возможными санкциями из-за «Северного потока—2»
"Вора в законе" Бойцова нашли мертвым в съемной квартире в Краснодаре
Международная реакция на «прощальную» встречу Путина и Меркель
Кому из знаков зодиака ретроградный Уран принесет удачу и счастье

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

МВД упразднит разрешение на временное проживание иностранцев
Кому выгоден режим свободной таможенной зоны на Курилах
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака