ТОП-5 способов проверить, что ваша маска не просто аксессуар, а средство защиты
В условиях пандемии коронавируса этот товар стал едва ли не самым популярным.
Фото: ТАСС/Афонина Елена
В условиях пандемии коронавируса медицинские маски стали едва ли не самым популярным товаром. Но какие из них действительно могут защитить человека и как это проверить? Интернет-магазин Gearbest устроил продукту настоящий тест-драйв на своем Youtube-канале.
Первый способ
Из маски нужно извлечь средний слой и подвергнуть его «термической обработке» или попросту — поджечь. В случае, если товар изготовлен качественно, этот слой не воспламенится, а будет просто плавиться.
Второй способ
Нужно налить в маску воды. Если она не пропускает жидкость, то все в порядке. Ведь изначально изделие предназначалось для того, чтобы защитить потребителя от передачи инфекции воздушно-капельным путем.
Третий способ
Нужно разложить на поверхности маленькие кусочки бумаги и опустить на них маску. К фейковому продукту кусочки бумаги не будут притягиваться, тогда как к качественному — обязательно.
Четвертый способ
Хорошая медицинская маска должна быть сделана из нетканого материала и выдувным способом. Это можно проверить, испытав изделие на пропускание света.
Пятый способ
В настоящей маске, в отличие от фейковой, потребителю практически никогда не удастся потушить пламя горящей зажигалки.
Ранее 5-tv.ru писал, как правильно носить перчатки для защиты от коронавируса.
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