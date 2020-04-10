Лайфхак: как правильно носить перчатки для защиты от коронавируса
Врач рассказал о самых частых ошибках при использовании медицинских расходных материалов.
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Фото, видео: ТАСС / Савостьянов Сергей, /Panoramic, /Michal Kamaryt, / SIPA Asia via ZUMA Wire, /Мальгавко Сергей
Использование перчаток на фоне борьбы с коронавирусом также важно, как и ношение медицинской маски, однако многие совершают ряд ошибок. Член общественного совета при Министерстве здравоохранения РФ Эрик Бровко рассказал в интервью радио Sputnik, что для защиты от вирусов недостаточно просто надеть перчатки при выходе на улицу.
Как известно, живучесть вируса на поверхностях достаточно длительна, а потому, нажав рукой в перчатке, например, кнопку в лифте, не стоит потом дотрагиваться до лица.
«Перчатки защитят руки, но не нужно руками в перчатках трогать глаза, уши или нос и тем самым давать дорогу вирусу», — отметил Бровко.
Кроме того, если человек держал в руках телефон, то потом, выбросив использованные перчатки, опасные бактерии могут остаться на гаджете. Поэтому его нужно также протирать дезинфицирующими салфетками, либо использовать на улице гарнитуру.
Лучше всего использовать медицинские одноразовые перчатки — трикотажные менее эффективны.
Кожаные перчатки для повседневной носки нужно дезинфицировать, при этом после их снятия непременно мыть руки.
Ранее 5-tv.ru публиковал лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску.
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