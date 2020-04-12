«Очнулся в морге» — Шевчук рассказал, как едва не лишился жизни из-за похода за «добавкой»
Лидер ДДТ получил шесть переломов только из-за того, что «не допил».
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Фото, видео: ТАСС / Александр Рюмин
Бессменный участник группы ДДТ Юрий Шевчук не стесняется бурной молодости и рассказывает о своих приключениях. В Instagram-аккаунте музыкального коллектива опубликовали видео, в котором певец отвечает на вопросы подписчиков и делится с ними различными историями из жизни.
Так, выяснилось, что однажды Юрий Шевчук и его приятель продюсер Сергей Сельянов стали жертвами нападения только из-за того, что «не допили». Музыкант и его друг были вместе на одной вечеринке.
«Все полегли, а мы поняли, что не допили, и пошли искать добавки. В каком-то странном кафе сидели настоящие уголовники, а на столе у них сиротливо блестела бутылочка. Сережа начал спорить с ними, я понимал, к чему это приведет: он первый получил и лег сразу, а я отбивался на свою голову», — поделился исполнитель.
После этого Юрия Шевчука с множественными травмами доставили в больницу. И не в какую-нибудь, а в самый настоящий морг.
«Очнулся в морге. У меня шесть переломов, но все места в реанимации были заняты, поэтому меня поместили в морг», — сказал певец.
Ранее 5-tv.ru писал, что Юрий Шевчук рассказал, как Пугачева в косухе отбивалась от навязчивого поклонника.
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