Бессменный участник группы ДДТ Юрий Шевчук не стесняется бурной молодости и рассказывает о своих приключениях. В Instagram-аккаунте музыкального коллектива опубликовали видео, в котором певец отвечает на вопросы подписчиков и делится с ними различными историями из жизни.

Так, выяснилось, что однажды Юрий Шевчук и его приятель продюсер Сергей Сельянов стали жертвами нападения только из-за того, что «не допили». Музыкант и его друг были вместе на одной вечеринке.

«Все полегли, а мы поняли, что не допили, и пошли искать добавки. В каком-то странном кафе сидели настоящие уголовники, а на столе у них сиротливо блестела бутылочка. Сережа начал спорить с ними, я понимал, к чему это приведет: он первый получил и лег сразу, а я отбивался на свою голову», — поделился исполнитель.

После этого Юрия Шевчука с множественными травмами доставили в больницу. И не в какую-нибудь, а в самый настоящий морг.

«Очнулся в морге. У меня шесть переломов, но все места в реанимации были заняты, поэтому меня поместили в морг», — сказал певец.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юрий Шевчук рассказал, как Пугачева в косухе отбивалась от навязчивого поклонника.