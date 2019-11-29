Шевчук рассказал, как Пугачева в косухе отбивалась от навязчивого поклонника

Музыкант Юрий Шевчук рассказал в интервью Алексею Пивоварову на YouTube-канале «Редакция» о дружбе Аллы Пугачевой с ленинградским рок-клубом.

Лидер группы ДДТ поделился воспоминаниями, как на один из концертов примерно в 1985 году Алла Борисовна пришла в косухе. Там на нее обратил внимание немного подвыпивший байкер, который пытался поцеловать ей руки и обнять ее.

«Она немножко в ужасе от него отшатывалась, что смешило окружающих», — вспоминает Шевчук.

По словам президента рок-клуба Николая Михайлова, в середине 80-х Примадонна была на пике популярности и почему-то решила подружиться с рок-клубом: приезжала туда с шампанским и водкой, любила побеседовать, приглашала на свои концерты и даже помогала музыкантам, если возникали проблемы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в сети появилось фото Аллы Пугачевой с внуками.