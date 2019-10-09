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«Назвала вещи своими именами» — Дана Борисова о конфликте с Волочковой

, 17:56 32

Балерина и телеведущая поссорились в эфире одного из телеканалов.

Фото: Instagram @danaborisova_official

Телеведущая Дана Борисова уверена, что Анастасии Волочковой, которую она обозвала в телеэфире алкоголичкой, совершенно не на что обижаться, и никакого конфликта между ними нет.

«Хочу подчеркнуть, что это не было обвинением! Мне глубоко плевать на проблемы Волочковой. Просто назвала вещи своими именами. Я действительно считаю, что она много пьет», — заявила Борисова интернет-порталу Teleprogramma.pro.

По ее словам, свои выводы она сделала исключительно по внешнему виду и поведению Волочковой — телеведущей кажется подозрительной агрессивность Анастасии. Она также полагает, что иногда лучше высказать мнение человеку в лицо, чтобы он призадумался.

Волочкова комментировать конфликт отказалась. А ее пиар-директор Наталья Ракицкая назвала слова Борисовой «шуткой», а также порекомендовала телеведущей «самой сначала вылечиться».

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, две звезды поссорились в телеэфире, обсуждая задержанную с наркотиками актрису Наталью Бочкареву, за которую Волочкова вступилась.

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