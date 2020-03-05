Дана Борисова считает, что Волочковой нужна помощь в борьбе с алкоголизмом
Звезда уверена, что помочь балерине справиться с пагубной привычкой, смогут только неравнодушные к ней люди.
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Фото, видео: Instagram @danaborisova_official, Instagram @volochkova_art
Телеведущая Дана Борисова рассказала, что несколько раз видела балерину Анастасию Волочкову на телевидении в состоянии алкогольного опьянения. По словам звезды, якобы танцовщица выкрикивала странные фразы и пугала окружающих. Кроме того, Дана призналась, что уже общалась с Волочковой на тему ее зависимости, пишут Дни.ру.
«Она не принимает помощь. Я общалась, и по телефону помощь предлагала. Но это же тоже известный момент, что у алкоголиков очень сильное отрицание», — заявила звезда.
Теледива отметила, что балерине лучше на эту тему общаться с теми, кому она доверяет. Борисова считает, что обратить внимание звезды не необходимость лечения смогут только родные.
«Подписчики над ней глумятся, она закрыла комментарии. Значит, близкие должны», — подчеркнула артистка.
Она добавила, что в борьбе с ее зависимостью ей помогли именно самые близкие и родные люди.
«Меня спасли близкие мои друзья — Андрей, Прохор, мама», — делится воспоминаниями Дана.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дана Борисова рассказала о своих романах.
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