Дана Борисова считает, что Волочковой нужна помощь в борьбе с алкоголизмом

Телеведущая Дана Борисова рассказала, что несколько раз видела балерину Анастасию Волочкову на телевидении в состоянии алкогольного опьянения. По словам звезды, якобы танцовщица выкрикивала странные фразы и пугала окружающих. Кроме того, Дана призналась, что уже общалась с Волочковой на тему ее зависимости, пишут Дни.ру.

«Она не принимает помощь. Я общалась, и по телефону помощь предлагала. Но это же тоже известный момент, что у алкоголиков очень сильное отрицание», — заявила звезда.

Теледива отметила, что балерине лучше на эту тему общаться с теми, кому она доверяет. Борисова считает, что обратить внимание звезды не необходимость лечения смогут только родные.

«Подписчики над ней глумятся, она закрыла комментарии. Значит, близкие должны», — подчеркнула артистка.

Она добавила, что в борьбе с ее зависимостью ей помогли именно самые близкие и родные люди.

«Меня спасли близкие мои друзья — Андрей, Прохор, мама», — делится воспоминаниями Дана.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дана Борисова рассказала о своих романах.