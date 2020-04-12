Сотрудники МВД РФ призвали граждан не переводить деньги мошенникам.

Россиян предупредили о фейковой SMS-рассылке со штрафами за нарушение самоизоляции

Фото: FA Bobo/PIXSELL/PA Images

Тема:
Эпидемия коронавируса

Пресс-служба МВД РФ предупредила россиян, что рассылаемые SMS-сообщения с требованием заплатить штраф за нарушение режима самоизоляции в условиях коронавируса являются обманом. Об этом говорится на странице ведомства в Facebook.

«В популярных социальных сетях появилась информация о том, что гражданам поступают SMS-сообщения о выявленных фактах нарушения ими режима самоизоляции и необходимости оплатить штраф за данные правонарушения. Данные сообщения не соответствуют действительности», — говорится в посте.

В МВД подчеркнули, что не работают с гражданами таким образом. Сообщения о дистанционном наложении штрафов за нарушение режима самоизоляции там назвали «очередным видом мошенничества».

«Сотрудники органов внутренних дел напоминают гражданам о том, что нельзя перечислять денежные средства на неизвестные абонентские номера, а также сообщать данные своих банковских карт и пароли из SMS-сообщений. <…> Друзья! Ориентируйтесь только на официальные источники информации», — призвали в ведомстве, напомнив, мошенникам об ответственности.

С недавних пор в соцсетях появляется все больше сообщений от пользователей, получивших SMS с требованием заплатить четыре тысячи рублей за выход из дома во время эпидемии COVID-19. Деньги предлагается перевести по номеру телефона через терминал сотовой связи.

Как сообщал 5-tv.ru, пандемия коронавируса привела не только к повсеместному карантину, но и массе фейков. Как отличить правду от вымысла во время инфекции COVID-19, посвящен отдельный материал.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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