Россиян предупредили о фейковой SMS-рассылке со штрафами за нарушение самоизоляции
Сотрудники МВД РФ призвали граждан не переводить деньги мошенникам.
Фото: FA Bobo/PIXSELL/PA Images
Пресс-служба МВД РФ предупредила россиян, что рассылаемые SMS-сообщения с требованием заплатить штраф за нарушение режима самоизоляции в условиях коронавируса являются обманом. Об этом говорится на странице ведомства в Facebook.
«В популярных социальных сетях появилась информация о том, что гражданам поступают SMS-сообщения о выявленных фактах нарушения ими режима самоизоляции и необходимости оплатить штраф за данные правонарушения. Данные сообщения не соответствуют действительности», — говорится в посте.
В МВД подчеркнули, что не работают с гражданами таким образом. Сообщения о дистанционном наложении штрафов за нарушение режима самоизоляции там назвали «очередным видом мошенничества».
«Сотрудники органов внутренних дел напоминают гражданам о том, что нельзя перечислять денежные средства на неизвестные абонентские номера, а также сообщать данные своих банковских карт и пароли из SMS-сообщений. <…> Друзья! Ориентируйтесь только на официальные источники информации», — призвали в ведомстве, напомнив, мошенникам об ответственности.
С недавних пор в соцсетях появляется все больше сообщений от пользователей, получивших SMS с требованием заплатить четыре тысячи рублей за выход из дома во время эпидемии COVID-19. Деньги предлагается перевести по номеру телефона через терминал сотовой связи.
Как сообщал 5-tv.ru, пандемия коронавируса привела не только к повсеместному карантину, но и массе фейков. Как отличить правду от вымысла во время инфекции COVID-19, посвящен отдельный материал.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 12 апр
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 12 апреля
- 12 апр
- Коронавирус заподозрен у 86 человек в доме-интернате на Смоленщине
- 12 апр
- Глава Минэнерго объяснил намерение запретить импорт дешевого бензина
- 12 апр
- Коронавирус подозревают у 12 человек в клинике имени Пирогова СПбГУ
- 12 апр
- Самоизолировавшиеся притесняют людей с лишним весом? — мнение Мараховского
- 12 апр
- Минкомсвязи разработало приложение для выдачи цифровых пропусков
- 12 апр
- Стало известно о состоянии вышедшей из комы Надежды Бабкиной
- 12 апр
- Взвинченные на имбирь цены вернулись к рыночным показателям
- 12 апр
- Видео дезинфекции улиц Москвы на фоне борьбы с коронавирусом
- 12 апр
- Дело было в самоизоляции, делать было нечего: кошачий показ мод покорил пользователей сети
Читайте также
87%
-0.86 80.74
-0.35
Нашли ошибку?