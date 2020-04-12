К сожалению, продолжается сейчас и то, о чем мы подробно и обстоятельно рассказывали на прошлой неделе — волна откровенных фейков. Кому-то нравится нервировать людей и провоцировать волнения. Энергетические вампиры какие-то.

Но правоохранители оперативно вычисляют их. Специалисты по информационной безопасности вылавливают в сети фальшивки и разоблачают информационную ложь.

Вот так на этой неделе в Ленинградской области возбудили уголовное дело по факту публикации громкого фейка. Эта история гуляла по сети в начале месяца и даже дошла до стен регионального заксобрания. То есть даже депутаты поверили в откровенную ложь. Речь о том, что силовики якобы закрыли город Волхов. На въездах появилась бронетехника и автоматчики. Вот эти фотографии блокпоста.

Силовики сразу же опровергли фейк, разумеется там нет никаких военных и противотанковых ежей. А если внимательно всмотреться в фотографии — то сразу становится видно.

Во-первых, никаких опознавательных волховских знаков нет. Это первый признак фейка. Во-вторых, время года ну совсем другое. В Якутии еще могут поверить, что в апреле на въезде в Волхов лежал снег… Но местные жители точно знают, что нет. Просто такие публикации на местных рассчитаны во вторую очередь. В первую конечно на далеких получателей. Чтобы нагнетать, чтобы они говорили: вон, смотрите, там уже черти что творится.

И таких примеров на неделе выявили несколько. Вот следующее видео. Испуганная женщина на нем рассказывает, что она получила сообщение от российского бойца из Сирии. Военный в шоке и говорит, что тут умирают сотнями. А на кадрах черные мешки с трупами. Как вы понимаете — все это неправда.

Или еще один яркий пример. Из Северной Осетии. По легенде таких вот сочинителей в больнице скончалась пожилая женщина. И вот, что началось после этого.

«Предложили ей за 100 тысяч разрешить вписать в истории болезни, что она умерла от коронавируса. Думайте сами!»

Вот! Слышали последние слова. Эти тревожные — «Думайте сами». Вот это тоже один из признаков фейка. Подтолкнуть к нужному этим кукловодам суждению. Классический ход манипуляторов. Не ведитесь на эти приемы. А те, кто не унимаются и сидят, и придумывают эти фальшивки, либо пересылают и публикуют их просто помните о расплате.

1 апреля Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за фейки про коронавирус. Там штрафы до полутора миллионов рублей, либо три года за решеткой.

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