После нескольких ударов по лицу побитому сказали уйти с платформы.

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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Руслан Шамуков, YouTube @Я.Н.

Контролеры избили пассажира на платформе железнодорожной станции «47-й километр» в городе Раменском Московской области. Видео с инцидентом появилось в сети.

На кадрах видно, как двое сотрудников пассажирской компании стоят напротив мужчины. Один держит его за куртку, а второй снимает все на телефон. Пассажир кричит, что вызвал и ждет полицию. В какой-то момент контролер дергает его за куртку на себя, но мужчина не позволяет его сдвинуть. После этого пассажира несколько раз бьют кулаком по лицу. Затем один контролер отходит, а второй говорит побитому уходить с платформы.

Как стало известно 5-tv.ru, эта сцена произошла вечером 11 апреля. Личности всех участников установлены. Полиция вызвала пострадавшего для опроса, но он пока не пришел. Ведется проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина избил незнакомую девушку в метро Москвы за то, что та показала грудь его приятелю.

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