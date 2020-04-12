Папа Римский посвятил пасхальную речь пострадавшим от коронавируса

Католики всего мира празднуют Пасху в 2020 году 12 апреля. Традиционно в этот великий день Папа Римский Франциск обращается к верующим с речью. В этом году он посвятил ее всем пострадавшим от коронавируса, пишет ТАСС.

«Я думаю и молюсь сегодня в первую очередь о тех, кто пострадал от коронавируса, — о больных, умерших и их родственниках, оплакивающих своих близких, с которыми даже иногда не успели попрощаться. Христос, дай сил и надежды врачам и медперсоналу, всем, кто демонстрирует любовь и заботу о ближнем. Многие проводят эту Пасху в одиночестве, в трауре и смятении из-за пандемии, в физических страданиях и в условиях экономических проблем», — сказал понтифик.

Впервые обращение Папы Римского прошло не с балкона собора Святого Петра, а внутри храма. Глава Ватикана стоял перед папской кафедрой, а слушать его речь прихожане могли только по видеотрансляции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как президент России Владимир Путин еще до пандемии подарил Папе Римскому Франциску икону и диск с фильмом Кончаловского.

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